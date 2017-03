Gaby: Vive sueño "de película"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El sueño de conocer celebridades del cine, las alfombras rojas y empezar a editar y subir videos como hobbie en la universidad, llevó a Gabriela Meza Figueroa a convertirse en una "youtuber" cinéfila.



Estudiar Cine y Televisión le ha permitido adentrarse al medio del séptimo arte: Al salir de la universidad, su primer trabajo fue en la revista Cine Premiere, donde comenzó a realizar entrevistas a actores y directores.



A los 16 años empezó a grabar sus primeros videos, cuando le regalaron una cámara; hoy es conocida como Gaby Meza con Z", en su canal Fuera de Foco -que mantiene desde hace 5 años-, y por su peculiar forma de entrevistar.



Reconoce que este medio no es fácil, ya que es común que los espectadores emitan críticas desalentadoras. "En Youtube la gente, las personas en general, tienden a ser mucho más negativas y mucho más críticas con una mujer que con un hombre".



TODO ES POSIBLE



Para ella, su familia ha sido parte fundamental en el desarrollo de su profesión, ya que creció en un entorno femenino que no marcaba distinción



Cree firmemente que contar o no con ciertas cualidades físicas no implica un impedimento para realizar lo que se proponga.



Ante esta filosofía de vida, Gaby se define como una persona positiva y "goofy" (disparatada), que disfruta hacer las cosas de un modo distinto y donde el arco de transformación es el móvil de esta película.