Incendio deja un muerto y 4 heridos en Guaymas

Guaymas(GH)

Un muerto, cuatro personas con quemaduras e intoxicaciones por inhalación de humo y daños totales en el domicilio, fue el saldo del incendio que se registró en el hogar de los Álvarez Martínez, ubicado en Las Guásimas.



De acuerdo a Bomberos Voluntarios de Empalme, el incendio se reportó alrededor de las 23:00 horas, y en un lapso de aproximadamente 20 minutos llegaron al lugar, pero sólo encontraron flamas y cenizas de la casa de madera y carrizo que habitaban cinco personas.



En el interior de la vivienda, apuntaron, quedó el cuerpo de Francisco Javier Álvarez, de 40 años de edad, mientras que en el exterior fueron encontrados los menores: María, Félix Alberto y Luis, de 1, 6 y 11 años de edad, así como su madre Enelia Martínez, de 40, quien presentó heridas de gravedad.



Los "tragahumo", relataron que los vecinos del campo pesquero Las Guásimas sacaron a los tres infantes y a la madre, al ver que no cesaba el fuego, y los pusieron a salvo, mientras llegaban las unidades de socorro.



Indicaron que el material de la humilde vivienda y los fuertes vientos que se registraron esa noche, favorecieron para que el fuego se propagara en cuestión de minutos, por lo que las personas que dormían no tuvieron tiempo de reaccionar.



La madre de los tres menores fue trasladada a la ciudad de Hermosillo por la gravedad de sus heridas, mientras que los niños quedaron internados en el Hospital General de Guaymas.



Aseguraron que la causa de este incendio no ha sido determinada, pues el lugar quedó en cenizas.



Al lugar acudieron socorristas y "apagafuego" de Bomberos Voluntarios, quienes fueron alcanzados en el camino por elementos de la Cruz Roja, los cuales se encargaron de llevar a los nosocomios a los pacientes.



El agente ministerial acudió al campo pesquero de Las Guásimas a dar fe de los hechos y ordenar el traslado del cuerpo para realizar las diligencias correspondientes.