"Ahogan" a Caborca las drogas, robos y falta de policías

Caborca(GH)

La falta de atención hacia los hijos en el núcleo familiar y las adicciones a las drogas son factores que crean delincuentes, coincidieron colonos de Palma Dorada, una de las colonias con mayores índices delictivos en la ciudad.



Algunos de los vecinos señalaron que han sido víctimas de robo en fechas recientes, mientras que otros aseguran conocer a residentes a quienes les han hurtado algún objeto.



Todos coincidieron en que las drogas son un factor que orilla a las personas a delinquir, principalmente a jóvenes e incluso niños.



"No tenemos seguridad casi, faltan más policías, por que sí nos afecta mucho, aquí están habitando muchas casas que están solas, llegan familias, los padres son drogadictos y ya de ahí empiezan", expresó Andrea Rodríguez, quien trabaja en una tienda de abarrotes en esta colonia.



Muchos de los menores de edad que delinquen, consideró Guadalupe Espinoza, habitante de Palma Dorada, buscan la manera de llamar la atención ante el descuido familiar que han padecido toda su vida.



Juan Carlos Moreno, quien tiene una refresquería en su casa, manifestó haber sido víctima de robo en fechas recientes y aunque sí denunció, nunca atraparon al responsable.



La poca efectividad de los cuerpos policiacos crea desconfianza entre la ciudadanía, lamentó, además de que estos no se dan abasto para cubrir la amplitud del Municipio.



"La drogadicción los lleva a todo esto, son personas que no trabajan, no estudian, hay mucho menor de edad usando drogas de todo tipo", apuntó.



Corrupción policiaca



Hay muchos ciudadanos que piensan que la corrupción dentro de las instituciones policiacas es otro factor que contribuye a la delincuencia, como Marisol González, quien piensa que hay incluso colusión entre algunos elementos del orden y criminales.



David Coronado, propietario de una tienda de abarrotes, identificó al robo como el delito que más afecta a los caborquenses, ya que a diario sabe de víctimas de este delito. "Muchas veces vemos que los agarran en una esquina, comprobado el robo y al paso de un día, dos días, ya están afuera.



"Trabajo sí hay, el que quiere trabajar donde quiera encuentra, es la droga, no los hace pensar bien a los chavalos y por lo mismo no trabajan, lo más fácil se les hace robar", opinó.



Los delitos de carácter patrimonial, como el robo a casa habitación y de vehículos, han sido el talón de Aquiles en Seguridad Pública del Municipio durante los últimos cuatro años.



El combate frontal al narcomenudeo, indicó Moisés Ramos Meza, en especial a la venta de la droga sintética "crystal", así como la coordinación entre las diversas instituciones de seguridad son la estrategia emprendida para reducir los índices delictivos.



"Es una droga que si no la consumen andan muy ansiosos, y eso los orilla a hacer un delito sin pensar en las consecuencias", señaló el encargado del Despacho de Seguridad Pública Municipal.



La profesionalización de los cuerpos policiacos es otra de las estrategias, añadió, pues de esta manera buscan que los delincuentes no salgan libres por falta de pruebas.Indicó que en el casode los homicidios y en base al Semáforo Delictivo, estos disminuyeron durante el 2016 un 10.52% respecto a los contabilizados en el 2015 en La Perla del Desierto.



Las riñas son la principal causa de homicidios en el Municipio, identificó, y el mayor número de estos casos ocurren en la costa por pleitos entre trabajadores que llegan a los campos agrícolas.



Armas blancas



Las armas punzocortantes son el principal artefacto usado para cometer homicidios en Caborca, seguido de armas de fuego, dijo.



Durante el 2016 y según datos del Semáforo Delictivo, fueron denunciados 17 homicidios en Caborca, mientras que en el 2015 la cifra llegó a los 19.



Agregó que buscan tener mayor amplitud en la prevención y vigilancia de todo el municipio, incluida la zona rural que es muy amplia.



Los caborquenses coincidieron en que debe aumentar el número de agentes y una mayor vigilancia policiaca en los sectores más conflictivos de la ciudad. Durante el 2016 se contabilizaron 186 casos de robo a casa, acorde a este indicador, mientras que en el 2015 la cifra llegó a 42.



Las diversas autoridades aseguran que gran parte de este incremento en las estadísticas de delitos patrimoniales se debe a la forma de procesar los datos en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, el hecho es que la ciudadanía resintió gravemente estos delitos al punto de hacer justicia por sus propias manos.



Desde octubre del 2016 surgieron grupos de "autodefensa", integrados presuntamente por ciudadanos cansados de las olas de robos, lo cuales ya no han dado de que hablar a últimas fechas.



En más de una ocasión golpearon y amenazaron a conocidos ladrones en diversas colonias de la ciudad, cortándole incluso el dedo de una mano a uno, siendo este último hecho confirmado por Seguridad Pública Municipal.



La falta de resultados por parte de los cuerpos policiacos, lamentan ciudadanos de la colonia Palma Dorada, crea desconfianza en las corporaciones de seguridad.



Otro delito que afecta al patrimonio de los caborquenses es el robo de vehículos, el cual según datos del Semáforo Delictivo disminuyó en casi un 5% durante el 2016 respecto al año anterior.



Según este indicadoren el 2016 se contabilizaron 78 robos de autos y la cifra llegó a 82 en el 2015.