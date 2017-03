Proponen y debaten candidatos a rector

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Las propuestas de cada uno fueron diferentes pero al final, los seis candidatos a rector de la Universidad de Sonora convergieron en que ésta debe reformarse, adecuarse a los tiempos actuales y alcanzar un nivel de calidad internacional.Mejorar la vinculación con los sectores sociales y productivos, involucrar a los alumnos, maestros y trabajadores en decisiones que les afecten, fomentar el conocimiento tecnológico y modificar planes de estudios fueron algunas de las vías planteadas.El debate organizado por EL IMPARCIAL y Proyecto Puente, realizado ayer, sirvió como escaparate para dar a conocer a la comunidad universitaria las propuestas de los aspirantes a dirigir la Máxima Casa de Estudios de Sonora.Con el hashtag #DebateUnison, la comunidad tuvo la oportunidad de participar con sus preguntas a través de redes sociales y los portales de los medios convocantes a este ejercicio, que fue moderado por Lourdes Lugo, subdirectora editorial de EL IMPARCIAL y por Luis Alberto Medina , director de Proyecto Puente de Grupo Larsa.¿Qué hace diferente a su propuesta de trabajo a la del resto de los candidatos?, fue la primera de las dos preguntas generales planteadas a los candidatos, quienes tuvieron dos minutos para responder al cuestionamiento.Amelia Iruretagoyena Quiroz y Etty Haydée Estévez Nenninger, sentadas al centro del escenario, estuvieron flanqueadas a la izquierda por Rafael Ramírez Villaescusa y Joel Enrique Espejel Blanco y a la derecha por Ezequiel Rodríguez Jáuregui y Enrique Fernando Velázquez Contreras."Mi propuesta es integral", aseguró en su intervención Rodríguez Jáuregui, actual jefe del Departamento de Física en la Unison, "vamos a apoyar la educación desde el ‘kínder’ hasta la universidad y vincularla al sector social y empresarial".Luego de que cada uno presentó sus planes para los próximos cuatro años, en caso de que la Junta Universitaria los elija como rector el próximo 17 de marzo, hicieron uso de su derecho de réplica, donde se enfocaron en el tema de la matrícula y la vinculación."En los últimos años el crecimiento de la matrícula de la Unison preocupa pues ha sido en promedio del 2% y para el 2019 se espera que sea del 4% como parte de cambios en la política educativa en el País", resaltó Rodríguez Jáuregui.En su intervención de dos minutos, Espejel Blanco, quien actualmente dirige el Departamento de Economía, precisó que la matrícula no debe crecer por crecer, sino que debe ser un proceso planeado, ordenado, que incluya a las unidades regionales.En el espacio de contrarréplica, Rafael Ramírez Villaescuesa, maestro de tiempo completo del Departamento de Derecho, concluyó que si la Universidad no ha crecido en matrícula, se debe a una política de restricción de espacios."Yo veo necesario, también, reorientar y actualizar la oferta educativa y diseñar nuevas carreras que estén a tono con los retos que plantean los sectores productivos y el potencial de innovación que tenemos en Sonora", resaltó Etty Estévez Nenninger, coordinadora del Doctorado en Innovación Educativa de la Unison.¿Es posible una universidad sin huelgas?, fue la segunda pregunta del #DebateUnison, todos coincidieron en que sí, pero sobre la base del diálogo con los sindicatos y el respeto a los contratos colectivos de trabajo.Amelia Iruretagoyena Quiroz, actual directora de la División de Ciencias Sociales, expresó que el fantasma de las huelgas está presente y seguirá, si no se atienden demandas de los trabajadores y académicos relacionadas con salarios y prestaciones."Las jubilaciones no son un problema propio de la Universidad de Sonora, son un problema mundial y otro problema que enfrentamos son los finiquitos, si bien hay un fondo, es algo que rebasa a las autoridades universitarias", destacó Velásquez Contreras, secretario académico de la Unison.Durante el debate, estuvo presente el estudiante de Ciencias de la Comunicación, Guillermo Saviñón, quien cuestionó a los aspirantes sobre las medidas a implementar para que a los estudiantes se les tome más en cuenta.El presidente de la Coparmex Sonora Norte, Marcelo Meouchi Tirado, por parte de los empresarios preguntó sobre el proyecto de vinculación con los sectores productivos, y María Elena Carrera, integrante del Comité Ciudadano de Evaluación Legislativa, cuestionó respecto a la propuesta para la igualdad de género entre los estudiantes.Al final en un ejercicio novedoso en este tipo de eventos, se les pidió a los candidatos que hicieran una pregunta a la persona que tuvieran a su izquierda, donde la mayoría cuestionó sobre propuestas específicas de cada uno de ellos.