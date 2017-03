A sus 69 años combina profesión, ser madre y ama de casa

Guaymas(GH)

María Guadalupe Navarro Huerta a sus 69 años de edad se siente realizada como mujer al combinar su profesión de educadora de nivel básico, administradora de su escuela y como madre de siete hijos.



La oriunda de Michoacán ha forjado decenas de generaciones durante sus 40 años de servicio, sin descuidar las tareas del hogar, incluyendo la educación y la atención de enfermedades de sus hijos, así como la limpieza del hogar.



Como mujer ha sabido combinar cada una de las tareas que asumió al poco tiempo de llegar a la ciudad y formar una familia, la cual considera su motor para seguir adelante.



Desde hace tres años decidió separarse de los grupos, pero sigue pendiente en la dirección y de lo que suceda en la institución privada que maneja al lado de su esposo José Navarro.



"Ha sido muy satisfactorio ser mujer aunque en ocasiones me tocó batallar para arreglármelas porque había que combinar el trabajo y atender a los hijos, a veces no hallaba la puerta, pero aquí sigo trabajando igual que hace 40 años", apuntó.



Cuando sus hijos estaban pequeños se enfermaban durante los fines de semana, parecía como si estuvieran programados para tener al 100% su atención, pues entre semana también se enfocaba a las tareas del aula de clases.



"Pasaba algo muy curioso con mis hijos: Ellos siempre se enfermaron los viernes en la noche y el domingo ya estaban aliviados", externó, "no ha sido fácil pero gracias a Dios hemos salido adelante y aquí seguimos".