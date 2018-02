La próxima semana se definirá la situación jurídica de Roberto Romero

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El próximo miércoles 14 de febrero se definirá la situación jurídica del ex secretario de Gobierno de la pasada administración, Roberto Romero López, informó el titular de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS).



Odracir Espinoza Valdez puntualizó que el Juzgado Décimo de Distrito definirá si la libertad del inculpado pasa al Juzgado Sexto de lo Penal o espera a que concluya el juicio de amparo, que podría tardar un lapso de tres a cuatro meses.



Indicó que en el momento que la libertad del ex funcionario de Guillermo Padrés Elías pase a manos del Juzgado Décimo de Distrito, la FAS solicitará que se dicte la medida prisión preventiva argumentando riesgo de fuga.



“El juzgado tiene que analizar si la suspensión continua vigente hasta que concluya el amparo y si la suspende nosotros vamos a intervenir”, explicó el fiscal anticorrupción en el Estado.



“El miércoles a las 11:00 horas el juez va a dictar un auto si sujeta a proceso a esta persona por las pruebas de la FAS o si hay un posible auto de libertad, que no se habla de libertad física sino si sujeta o no al procesos”, explicó.



En caso de que Roberto Romero López no sea sujeto a proceso, el titular de la FAS adelantó que se apelaría para que el caso se vea con los magistrados del Tribunal Regional.



Roberto Romero López estuvo prófugo de la justicia desde finales de 2016 y el 22 de mayo del año pasado fue detenido en Tucson, Arizona, junto con su esposa la ex diputada local, Mónica Robles Manzanedo, el 1 de febrero se logró la extradición a México por la garita de Nogales, Sonora y el 2 de febrero se le concedió un amparo para que lleve el juicio en libertad.