Disminuye compra de productos importados

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Durante siete meses de 2016, a excepción de septiembre, la compra de productos de origen importado en México ha caído, hecho que se atribuye a un dólar más caro y al efecto sicológico del nuevo Gobierno estadounidense.



En noviembre del año pasado, el consumo de bienes nacionales aumentó en 3.9%, comparado con el mismo mes del año pasado, de acuerdo con los datos más recientes del Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior, dado a conocer ayer por el Inegi.



En el mismo lapso, la adquisición de productos extranjeros bajó en el País en 3.9%, pero la demanda interna se mantuvo al crecer en 3.4%, y se convirtió en el principal motor que impulsó el crecimiento de la economía en el último trimestre del año.



Por componente la compra de bienes nacionales creció en 4%, cifra superior al 2.7% registrado durante el mes de octubre y la de servicios en 3.8%, que fue inferior a la obtenida en el mes anterior que se contabilizó en 4.4%.



EFECTO TRUMP



Para el profesor-investigador del Departamento de Economía de la Unison, Mario Alberto Mendoza Sánchez, la disminución en el mercado interno de productos nacionales se explica por el alza del dólar y el efecto Trump.



"Hay un evento ahí que es el efecto Trump que fue declarado presidente electo el 9 de noviembre, a partir de ese día la gente pudo haber incorporado en sus hábitos de compra no consumir productos importados, que la mayoría vienen de Estados Unidos", explicó.



Otro factor es el precio del dólar que varió en promedio seis pesos entre noviembre de 2015 cuando se cotizaba en 16.50 pesos por dólar, al mismo mes del año pasado, cuando la moneda verde tenía un valor de 21 pesos, lo que encareció los bienes importados.



Respecto al aumento del consumo interno, resaltó que noviembre es el mes del programa de compras El Buen Fin, donde aumentan las ventas al interior debido al crecimiento del crédito al consumo, así como las ofertas y promociones.



"Asociado a esto tenemos también que hay más dinero circulando porque se adelantan aguinaldos, especialmente a empleados de Gobierno y el gasto de la gente es mayor durante noviembre", expresó.



Artículos nacionales se fortalecen gracias a mexicanos: Canacope

Por Olivia Paredes



Mientras que la importación de productos extranjeros a México registra una baja, la producción y consumo de artículos nacionales se fortalecen gracias al apoyo de los mexicanos, precisó Martín Zalazar Zavala.



Luego de que el Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) señalara que la demanda de bienes importados cayó en un 3.9% durante el último trimestre del 2016, el presidente de la Canacope en Hermosillo indicó que se debe al "super dólar".



"Sí ha habido una baja en lo que es importación, ya que no es tan fácil estar trayendo productos a precios tan altos", explicó, "a esto hay que agregarle que todo tipo de cámaras en el País, traemos una fuerte campaña para el consumo interno de productos".



Detalló que a través de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), se pretende fortalecer la economía de México para no depender de otros países.



"Le estamos haciendo publicidad a las campañas "Hecho en México" y "Hablemos y actuemos bien por México", que ha lanzado el Gobierno federal y donde participa la Concanaco", externó.