Van por nueva reunión diputados y manifestantes

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para el próximo martes 14 de febrero acordaron volverse a reunir integrantes de "No al Gasolinazo Sonora" y los diputados locales en el Congreso del Estado para dar seguimiento al pliego petitorio.



Como lo habían acordado el domingo, día en que entregaron un listado de peticiones, acudieron ayer por una respuesta, la cual primeramente les fue llevada por escrito por conducto del oficial mayor José Ángel Barrios, primero por fuera del Recinto Legislativo y posteriormente en el auditorio, a quien le exigieron atención directa de los legisladores.



Varios de los líderes, entre ellos Patricia Duarte, Daniel Corvera, Felipe Negrete y Alfonso Cannan, acordaron que "todos o ninguno" pasarían para ser atendidos y ser escuchados por los diputados.



Después la respuesta fue leída antes del inicio de la sesión ordinaria por la diputada Brenda Elizabeth Jaime Montoya, presidenta de la mesa directiva.



Respecto al envío de exhortos a las cámaras de diputados y senadores para que se elimine el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS, Jaime Montoya explicó que el establecimiento de dicho impuesto y de cualquier producto derivado del petróleo, es facultad exclusiva del Congreso de la Unión, pero que ya el 5 de enero pasado se exhortó a las autoridades federales para reconsiderar el aumento a la gasolina.



Del cobro de Agua de Hermosillo por el concepto de agua, saneamiento y drenaje, se explicó que corresponde al Ayuntamiento presentar al Congreso cualquier solicitud para modificarla.



En cuanto a la concesión de alumbrado público en Hermosillo al Congreso le tocó aprobar la afectación de participaciones federales, en caso de que el Municipio no cuente con recursos para pagar al concesionario dicho servicio, indicó la Presidenta del Congreso del Estado.



Hubo otras peticiones referentes al Río Sonora, Fiscalía Anticorrupción, la emisión de una alerta de género en el Estado, eliminar las casetas de cobro de las carreteras de Sonora, eliminación de pensiones vitalicias a ex presidentes, senadores, diputados, magistrados y ministros de la Corte; quitar revalidación de placas; reinstalación de maestros cesados; reducción de diputados, senadores y eliminación de plurinominales; eliminación de fuero en todos los niveles y reducción del gasto de publicidad gubernamental.



SE REÚNEN DESPUÉS DE SESIÓN



Los diputados integrantes de la mesa directiva del Congreso del Estado que preside la diputada Brenda Elizabeth Jaime Montoya, tras concluir la sesión ordinaria, se reunieron con integrantes del movimiento "No al Gasolinazo Sonora" en la sala de comisiones del recinto legislativo, en un encuentro que duró dos horas.



Durante esta reunión reclamaron dar marcha atrás al aumento de los combustibles, abrogación del cobro del 35% por saneamiento de agua en Hermosillo, quitar las casetas de cobro y reinstalación de maestros cesados, entre otras peticiones.



Acordaron verse de nuevo el próximo martes 14 de febrero a las 13:00 horas para darle seguimiento puntual a sus demandas y presentarles un plan de trabajo.



Los integrantes de "No al Gasolinazo Sonora" solicitan la presencia de los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios y Jaime Montoya indicó que lo plantearía.