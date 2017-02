Sin deportaciones masivas en Sonora, asegura CPA

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El proceso de deportación de mexicanos no ha sido de manera masiva a pesar de las políticas del presidente Donald Trump, aseguró la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, pues las cifras de deportaciones que se presentaron en el año pasado no son anormales.La titular del Poder Ejecutivo manifestó que pese a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, hasta el momento las deportaciones masivas no se han presentado, ya que los jueces federales las han bloqueado."El proceso de deportación no es un proceso masivo porque no lo han permitido los jueces federales de Estados Unidos", continuó, "las políticas de Trump no pueden ser unilaterales, las han bloqueado y vamos a esperar, esta cifra no es una cifra anormal, es parecida".El año pasado llegaron más de 37 mil migrantes deportados a Sonora y aseguró que en Sonora están preparados en albergues y dependencias para la llegada de mexicanos repatriados."No es el Estado el que está preparado", dijo, "es la sociedad en general y el Estado en conjunto quienes estamos haciendo frente a esta situación, estos albergues han trabajado desde hace muchos años".Destacó que se trabaja en conjunto con los albergues que existen en las ciudades fronterizas y en la capital, sobre todo para atender a la población de niños migrantes que llegan al Estado.Las únicas deportaciones que realiza Estados Unidos son para mexicanos, por lo que no hay extranjeros deportados en el Estado, aseguró la delegación del Instituto Nacional de Migración en Sonora.Indica que hay dos puntos de repatriaciones en el Estado, en los municipios de San Luis Río Colorado y Nogales, el primer contacto se hace con este instituto y tienen 24 horas para comprobar que son mexicanos.Ante las políticas del presidente Donald Trump, asegura que no se pueden hacer deportaciones masivas, ya que hay acuerdos entre ambos países, y agrega que lo que el objetivo es intimidar a los paisanos para que salgan de manera voluntaria.En el 2016 fueron deportados 37 mil 994 mexicanos por nuestro Estado, añade, en promedio se presentan entre 90 y 100 deportaciones diarias en Nogales y de 70 a 90 en San Luis Río Colorado.