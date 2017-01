Guaymas: Abandonan a dos pacientes en HGG

Guaymas(GH)

Dos pacientes con traumatismo craneoencefálico a causa de golpes fueron abandonados en el Hospital General de Guaymas, desde hace varios meses, manifestó Julio César Márquez.



El director del Hospital General de Guaymas informó que Ramón es un joven de aproximadamente 25 años desde hace seis meses está internado y permanece al cuidado del personal de enfermería.



Subrayó que aunado a esto una persona de ente 55 y 56 años de edad, que no ha sido identificado, también está al cuidado del personal médico, no obstante de que ya no requiere hospitalización.



"En Guaymas no hay un lugar para albergar a estas personas, los dos pacientes ingresaron al hospital con un trauma cráneo encefálico, ambos sufrieron daños irreversibles y ya están listos para seguir el tratamiento en casa", subrayó.



Las autoridades del Sistema para Desarrollo Integral de la Familia, consideró, son las que debe hacerse responsable de estas personas para ser entregados a sus familiares, pero no han tenido respuesta.



El joven Ramón, dijo, es hijo de una pareja guaymense que en ocasiones lo visitan, mientras que la otra persona que no ha sido identificada permanece siempre solo.