Saca más dinero de la basura

NAVOJOA(GH)

Para Jesús José Fuente Camargo, de la colonia Loma del Mocúzarit, la basura es la vida porque de ahí come, pero también aseguró que esta actividad deja mucho dinero y está llena de sorpresas.



"No me dedico a otra cosa porque saco más de la basura, hay muchas cosas tiradas en la basura como joyas y dinero, el otra vez hallé 2 mil pesos tirados entre los deshechos", expresó el hombre de 40 años de edad.



De los basureros clandestinos no sólo obtiene material para vender, expuso, sino que ahí también obtiene sus alimentos, los cuales debe seleccionar de manera cuidadosa para no enfermarse.



"Agarro todo de la basura: Papa, tomate, cebolla, tortillas y como; aunque a veces la misma raza (gente) me da un taquito", manifestó, "no me enfermo porque yo sé qué comida agarrar, hay comida mala pero yo agarro la más limpia".



A bordo de su triciclo sale de su casa en la mañana y luego de una jornada de 15 horas de hurgar entre los desechos obtiene 400 pesos, indicó, más los trabajos que le "caen" cuando algunas personas le piden que se lleve la basura de sus patios.



"Salgo a las 07:00 e la mañana y regreso a las 10:00 de la noche, tengo un año y medio dedicándome a esto, antes trabajaba en el campo", abundó.Jesús José vive con su padre, quien es su única familia, pues su mamá murió hace once meses, dijo.



Para el hombre, de 40 años de edad, es más redituable vivir de la basura que del trabajo en el campo.