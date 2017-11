Confirman que Uber opera de forma ilegal

Navojoa(GH)

El servicio Uber entró ayer a Navojoa aunque de manera ilegal, pues no han solicitado los permisos correspondientes a la Delegación del Transporte, confirmó José Ramiro Félix Ross.Navojoa



"Hay una unidad, ya ubicamos el centro de reclutamiento que tiene Uber por la Pesqueira entre Abasolo y Jiménez", abundó el delegado de Transporte en el Sur de Sonora, "no se han acercado a la dirección ni a la delegación general".



Explicó que sólo hay un carro ofreciendo el servicio, pero no se ha registrado ante la Secretaría ni en la Delegación, por lo que se pudiera detener la unidad.



"Es un carro, de color gris, de modelo reciente, elcual empezó a operar ayer", expuso, "de primera entrada vamos a hacer una notificación para después actuar con una multa de 100 umas, es decir, alrededor de 8 mil 600 pesos".



"Queremos cuidar todos los elementos jurídicos que se tienen que cumplir para aplicar el reglamento", agregó.



Se buscará incrementar la sanción económica a raíz de las experiencias en Ciudad Obregón y Hermosillo, donde pese a las multas el problema persistió, apuntó.



José Ramón Talamante Almada, secretario general de la Unión de Concesionarios del Servicio de alquiler de Navojoa, expresó su preocupación por la llegada de Uber a Navojoa, pues eso representa una competencia desleal.



"Que entren con toda la legalidad, a nosotros también nos piden porque es muy fácil llegar como paracaidistas sin ninguna reglamentación", expuso, "y sino así haremos bloqueos, o lo que los compañeros taxistas digan, debemos estar unidos".