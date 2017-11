Padecen enfermedad de las encías, 6 de cada 10 niños sonorenses

HERMOSILLO,Sonora(GH)

En promedio seis de cada 10 niños sonorenses presentan enfermedades periodontales, de acuerdo con datos de las unidades centinelas del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Patologías Bucales.



Olivia Menchaca Vidal, líder del Programa Nacional de Salud Bucal, explicó que esta cifra no representa al total de la población infantil en México, sino únicamente a quiénes acuden a revisión en alguna de las 452 unidades centinela.



"Tenemos encuestas donde sabemos que la mayoría de los niños acuden no tanto por prevención, más bien por una urgencia", precisó, "no acuden al dentista como deben hacerlo, dos veces por año, salvo que sientan el dolor".



Agregó que el realizar ferias, como la Segunda Semana Nacional de Salud Bucal 2017, es para promover la cultura de la prevención de enfermedades periodontales, las cuales generan afectaciones en padecimientos crónicos degenerativos y en la garganta.



"Eso es lo que estamos tratando de hacer, que conozcan qué se lleva a cabo para abatir estas incidencias, cuya estadística es muy alta", subrayó Menchaca Vidal.



En cuanto a acciones curativas, estimó que el índice que requiere Sonora es de al menos un 72% de tratamientos, por lo que durante esta semana se realizarán actividades de forma intensa para prevenir y curar.



En Ciudad Obregón



Entre un 60% y 80% de la población escolar sufre de caries, informó Antonio Alvídrez Labrado.



Esta enfermedad causada por el mal cepillado de dientes y la ingesta en exceso de azúcares puede prevenirse o complicarse, indicó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 4, durante la Semana Nacional de Salud Bucal.