"Iron Man" sonorense estudia Mecatrónica

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El haber creado un traje del personaje de Iron Man de fibra de vidrio y partes mecánicas ayudó a que Guillermo Carranza pudiera continuar sus estudios superiores en Guaymas, donde ahora estudia en la Universidad Tecnológica de ese puerto.



El joven relató que fue hace tres años y medio cuando decidió hacer un traje para participar en un concurso cuando aún cursaba la preparatoria, pero el personaje que había elegido había sido Hulk.



"Como siempre me ha gustado Marvel, y todo eso, me pinté con tinta vegetal verde para ese personaje y se burlaron de mí mis compañeros, como siempre he estado muy flaquito me empezaron a hacer burla", expresó.



Esa experiencia no desanimó a Guillermo a mejorar su disfraz para el año siguiente, es por ello que durante un año juntó materiales y otras piezas reciclables para crear un traje similar al personaje de Iron Man.



Su traje fue un éxito en la escuela y poco a poco fue recibiendo llamadas para trabajar en piñatas, desfiles y otras actividades escolares, hasta que un día fue contratado en Cananea en una empresa para armar yunkes, indicó.



Después de haber realizado algunas entrevistas para EL IMPARCIAL sobre su disfraz, decidió estudiar, pero no quedó seleccionado y es por ello que se regresó a su natal pueblo de Esqueda.



"Tiempo después me vio el rector de la UTG, y me preguntó que si qué necesitaba para presentarme en un evento de tecnología, ya en el evento me preguntó si estaba estudiando y le dije que no, entonces me ayudó con una beca del 100% de los gastos cubiertos", dijo.



Actualmente, el joven cursa su primer año de Ingeniería Mecatrónica con ayuda de la beca, con la cual puede estudiar, así como ha logrado conseguir trabajo dentro de la institución para continuar con las mejoras del traje.