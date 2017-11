Debe PGR tener pruebas sólidas contra Padrés: Gobernadora Pavlovich

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La Procuraduría General de la República debe tener pruebas sólidas en la investigación que realizó por delincuencia organizada y "lavado" de dinero en contra del ex Gobernador de Sonora, afirmó Claudia Pavlovich Arellano.



"Esperemos que la Procuraduría General de la República tenga todos los elementos como los debe de tener, creo yo que los tiene de sobra para mantener firme, digamos, su defensa", subrayó la Gobernadora de Sonora.



Y es que la semana pasada un juez federal concedió un amparo a Guillermo Padrés Elías, contra el auto de formal prisión que se le dictó por delincuencia organizada y "lavado" de dinero por 178 millones de pesos.



El juez Quinto de Amparo y Juicios Federales del Estado de México consideró que no existen pruebas suficientes para acreditar el delito de "lavado" de dinero y ordenó al juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales en dicha entidad que deje insubsistente el auto de formal prisión que dictó contra el ex mandatario el pasado 16 de noviembre de 2016 en la causa penal número 25/2016.



La Gobernadora de Sonora resaltó que siempre han coadyuvado cuando así se les ha requerido para la aportación de pruebas en un caso como éste.



"Lo único que sé es que el caso se tiene que ir a revisión a un tribunal", declaró la titular del Poder Ejecutivo estatal.



De acuerdo con lo publicado, el delito de Delincuencia organizada es el único que la PGR pudo fincarle a Padrés Elías para mantenerlo preso en el Reclusorio Oriente hasta en tanto termine su proceso penal.



MÁS CAMIONES



En el tema del transporte público, la Gobernadora anunció que el próximo año llegarán nuevas unidades a los municipios.



Sin precisar el número de camiones a adquirir, dijo que éstas serán con un nuevo sistema de combustión diferente al de diésel para evitar más aumentos a la tarifa.