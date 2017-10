Cibnor desconoce reaparición del camarón

GUAYMAS(GH)

El camarón tiene una alta capacidad de reproducción que hace que sus niveles cambien de forma drástica a diferencia de otros recursos pesqueros, por lo que se desconoce los motivos de su reaparición en esta temporada, opinó la investigadora Juana López Martínez.



La doctora titular en pesquerías del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor), señaló que los resultados del ciclo camaronero anterior fue resultado de los remanentes del fenómeno "El Niño", que estuvo presentes desde mayo del 2015 a julio del 2016 en el Golfo de California.



Señaló que el evento natural que se registró en ese periodo, ocasionó un aumento en las temperaturas de 2.5 grados arriba de lo normal, lo que pudo haber causado una afectación al "oro rosado" como pasó con la sardina y otras especies.



"Este año hay condiciones promedio que indican que podría presentarse una ‘Niña’ a finales del año en curso, y sabemos que este fenómeno le ‘pega’ al camarón, pero aún no sabemos si se presentará y si lo hace, se desconoce la intensidad", apuntó.



La producción que registran los barcos y las pangas, subrayó, son cantidades que no se habían visto en un tiempo en Guaymas, pero aún se desconocen las causas de los cardúmenes registrados en las costas de Sonora, dado a que la pesca ilegal no cesó en la época de veda.



López Martíne agregó que hoy día, se debe tomar en cuenta también los efectos del cambio climático, que indican una ampliación en las temporadas cálidas del año y una reducción en el invierno.



"Se habla de un incremento de 2.5 grados en la temperatura y eso va a ‘pegarle’ a la agricultura, acuacultura, pesquerías y a nosotros mismos porque los veranos serán más calientes", finalizó.