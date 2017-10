Fines de semana repunta violencia contra las mujeres

NAVOJOA()

Los casos de violencia intrafamiliar repuntan cada fin de semana, ya que se registran hasta 30 llamadas de auxilio al 911, generadas por el consumo de alcohol y drogas, expresó Valentín Gámez Granados.



El secretario de Seguridad Pública estimó que los fines de semana llaman a la línea de emergencia entre 15 y 30 personas por casos de violencia doméstica, las víctimas en su mayoría son mujeres.



"Ahorita lo más fuerte y lo que más se da es la violencia intrafamiliar y más los fines de semana", abundó, "sabemos que es por problemas de alcoholismo y drogadicción".



El mando policiaco señaló que los llamados de auxilio de las mujeres violentadas se reciben de colonias de la periferia, del sector Oriente y de las comunidades rurales.



En torno a los actos de violencia intrafamiliar, las colonias más conflictivas son la 16 de Munio, Francisco Villa, Aeropuerto y Tierra Blanca.



En el área rural, la comunidad de San Ignacio Cohuirimpo y las comisarías.



Alcohol y violencia



Norma Guadalupe Valenzuela Armenta, coordinadora de C4 Navojoa (Centro de Control, Comando y Comunicación), confirmó que la violencia intrafamiliar es el delito más reportado a la línea de emergencia.



De acuerdo con datos del director del Centro de Rehabilitación Narconon el 80% de la población tuvo algún contacto con el alcohol, mientras el "crystal" y la mariguana son las drogas más usadas en la ciudad.



"Específicamente hablando de alcohol el número uno es esta droga porque es con la que las personas inician y llega a un grado de hacer perder la conciencia a las personas que no les permite tener control sobre ciertas acciones", destacó, "sí se da muchísima violencia intrafamiliar cuando las persona han consumido alcohol.



"Ya tomado me tiró unos golpes"



Era un día normal el domingo pasado para Guadalupe M., mujer de 45 años, habitante de la colonia Tierra Blanca, pero llegada la tarde su pareja sentimental llegó a agredirla.



"Yo estaba haciendo la cena y él llegó muy tomado exigiendo que le sirviera, pero la cena no estaba lista", recordó, "me insultó como lo hace de costumbre, pero ya tomado me tiró unos golpes".



Al ver la agresión del hombre, Guadalupe gritó pidiendo ayuda y una de sus hijas llamó a la Policía.



"No hay tiempo ni de agarrar el teléfono (en un ataque), yo nada más grité y metí las manos para que no me pegara", recordó, "hasta eso que las patrullas llegaron rápido porque la Comandancia está como a seis cuadras de aquí".



El alcohol fue el factor para que su pareja la atacara ese día, dijo, pues aunque a veces la insultaba nunca se había atrevido a golpearla.



"Se lo llevaron, pero yo no puse ninguna denuncia y lo soltaron", abundó, "se me hace difícil denunciar porque voy a tener que ir a cada rato a la Policía y no tengo tiempo porque en la tarde trabajo y de día hago el quehacer del hogar".