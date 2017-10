Respetan panistas sonorenses la salida de Margarita Zavala

REDACCIÓN (GH)(GH)

Aunque para algunos panistas sonorenses la renuncia de Margarita Zavala al PAN tendrá sus consecuencias, otros consideran que esto es una decisión personal que no tendrá consecuencias. Todos coinciden en que respetan su decisión.



Para el dirigente el presidente del PAN municipal, Jesús Ramón Díaz Beltrán, expresó que debe cambiarse la forma de hacer política, pero desde adentro del partido, no sólo desde afuera.



"Respetamos cualquier decisión personal, como la de Margarita Zavala, sólo a ella, corresponden sus razones", afirmó Díaz Beltrán.



Apuntó que sin importar el cargo, el rango, nombramiento o encomienda que se tenga dentro del PAN, todas y todos están obligados a poner al frente a la institución, antes que cualquier aspiración personal.



NO AFECTARÁ: BÚRQUEZ



El senador panista por Sonora, Francisco Búrquez Valenzuela, consideró que no tendrá un efecto negativo en el partido.



"Esto no le va afectar al partido, le va ayudar porque entre más crisis entren, los partidos van a verse orillados a transformarse; yo no la tengo que apoyar, eso es una decisión de Margarita y Felipe Calderón y lo respeto".



El senador declaró que Margarita Zavala fue libre de tomar la decisión de dejar al partido para ser una candidata independiente y competir por la Presidencia en 2018.



"Es parte de la libertad de tomar sus propias decisiones, pero que nadie se venga a victimizar y que nadie se tire al suelo, no hay ni buenos ni malos en esto; ahora se registrará como independiente, pues que le vaya bien", expresó.



Francisco Búrquez Valenzuela recalcó que la decisión tomada por Zavala es un llamado a todos los partidos políticos a transformarse por el bien de los mismos.



BAJA IMPORTANTE: LARIOS CÓRDOVA



Para el senador Héctor Larios Córdova la salida de Zavala es una baja importante en el partido y tendrá sus efectos.



"Primero, es una baja importante del partido que seguramente tendrá efectos; el propio partido se tiene que sobreponer a lo que se produzca por la salida de Margarita y quienes decidan acompañarla", expuso.



"Segundo, creo que necesitamos revisar más nuestra política interna en el partido: Más diálogo y más esfuerzos por concertar para que este tipo de situaciones no se presenten", indicó Larios Córdova.



"Tercero, es que nuestro objetivo sigue siendo el mismo, necesitamos fortalecer el frente y tratar de presentar una alternativa electoral que sea verdaderamente atractiva para los mexicanos y una mejor forma de gobierno", apuntó.



LAMENTA SALIDA



El ex presidente del PAN Estatal y coordinador del movimiento Yo con México, David Figueroa lamentó la salida de Margarita Zavala del partido, tras pedir por años equidad la cual provocó su partida.



Manifestó que no había visto a Margarita con tanta entereza y observó que estaba más "presidenciable" que nunca en su intervención.



"Fue una mujer entera, sobre todo con la fuerza de la razón al decir ‘luché hasta el último momento al buscar claridad, equidad dentro de AN, me voy con mucho amor, con mucha gratitud, seguiré siendo panista de vida’", comentó.



En cuanto a una posible salida de su parte del albiazul, será puesto a valoración con su equipo, por lo que esa decisión podría darse a conocer en los próximos días.



Célida Teresa López Cárdenas, diputada local por el PAN en Sonora, lamentó la salida de Margarita Zavala del partido, pues enfatizó que perdieron a un importante elemento.



"Es muy lamentable para el partido, en lo personal creo perdimos a una mujer muy valiosa con una gran trayectoria, una mujer respetable, una mujer muy valiente. Yo la respeto y me hubiera gustado mucho que participara en una elección y quedarse dentro de las filas de Acción Nacional, definitivamente el PAN perdió el día de hoy", aseguró.



La diputada manifestó que respeta la decisión de Margarita Zavala, pero que la firmeza que tomó como candidata independiente a la presidencia de la República es difícil.



Alfonso Durazo Montaño, dirigente estatal de Morena, declaró que respeta la acción de Zavala de renunciar al Partido Acción Nacional y aseveró que definitivamente habrá desprendimientos importantes.



"En estricto rigor creo que se había tardado en tomar esta decisión, toda vez que diversas informaciones señalaban, desde hace mucho tiempo, la imparcialidad del proceso interno del PAN", precisó.



Añadió que esta renuncia, como otros factores importantes que se vienen dando a nivel base, dinamizarán ese proceso de desintegración que actualmente mantiene sumido al partido.