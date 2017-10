Guaymas no está preparado para un sismo: Geólogo

Guaymas(GH)

A pesar de que Guaymas es una zona sísmica de mediana intensidad, no está preparada para un terremoto como el ocurrido en 1887 en Bavispe, Sonora, de una magnitud de 8.1 grados en escala de Richter, opinó Sergio Pedrín Avilés.



EL geólogo del Centro de Investigaciones Biológicos del Noroeste (Cibnor), informó que en el Municipio no existe una cultura de la prevención porque no se le ha enseñado a la población en general los ejercicios de evacuación como en otros lugares.



"No veo que estemos preparados, no hay la cultura de la prevención no existe y muchas veces ni hacemos ejercicios de evacuación, deberíamos de hacerlo, independientemente que no es zona altamente sísmica", puntualizó.



Aunado a eso, dijo, en la ciudad, principalmente en el Centro, hay edificios antiguos que con un fenómeno natural de este tipo podrían derrumbarse, entre ellos los multifamiliares de la calle 10 y avenida 6, donde aún viven algunas familias.



Señaló que después del sismo de 1985, en México se elaboró un nuevo reglamento para la realización de la construcción de edificios, pero tras los eventos ocurridos en septiembre, quedó al descubierto que no se cumplió con las especificaciones pues la mayoría de las edificaciones que se desplomaron eran nuevas.



"Guaymas es una zona de mediana intensidad pero debemos tomar en cuenta el antecedent en 1887, en Bavispe, y además no hay que olvidar que los sismos son fenómenos naturales y éstos no tienen palabras de honor", puntualizó.



La corteza terrestre está compuesta de 15 grandes placas tectónicas y además de otras subplacas", agregó.