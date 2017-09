Gozarán de energía eléctrica en Tuape; CPA acciona el interruptor

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A sus 75 años, Miguel Arvayo Valenzuela, y todos los habitantes de Tuape, comunidad de Opodepe, luego de una larga espera gozan de energía eléctrica, al accionar la gobernadora Claudia Pavlovich el interruptor para iniciar el servicio.



Por primera vez, don Miguel Arvayo Valenzuela, su familia y las decenas de familias que habitan Tuape, verán sus calles iluminadas, en sus hogares podrán tener luz eléctrica y proveer de energía a electrodomésticos indispensables para elevar su calidad de vida.



Termina una lucha de más de 40 años de peticiones, trámites inconclusos y espera prolongada de los habitantes de Tuape, a pesar de que es una comunidad creada a mediados del siglo pasado.



En 1637, con la llegada de los españoles, los indígenas Ópatas que habitaban el lugar fueron parte del proceso de colonización de aquel entonces, fundando así la comunidad de San Miguel Arcángel de Tuape.



Don Miguel Arvayo, mejor conocido como “El Alemán”, sin ocultar su emoción, relata cómo por años padecieron de calor y la ausencia de cualquier aparato eléctrico para mitigarlo.



Recuerda que cualquier alimento, incluso los preparados por su esposa Adelina, debían consumirlos casi de inmediato, ya que no tenían como refrigerar la comida, menos conservar el hielo o probar un vaso de agua fresca después de la jornada laboral.



Ahora, asegura, podrá pasar los últimos años de vida con luz eléctrica en su hogar, algo que por años él y su esposa añoraron.



“Muy orgulloso me siento, los dos, yo y la señora, no solamente yo; estamos muy orgullosos, ya vamos a poner el cooler y todo eso, de perdida lo último vivir felices; a la Gobernadora le estamos dando las gracias”, expresó.



Acciona Gobernadora interruptor



Frente la iglesia que por 380 años atestigua los hechos que marcan la vida de los tuapeños, justo en el kiosco central de la plaza, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, acompañada de prácticamente todos los habitantes, hizo historia.



En punto de las tres de la tarde encendió el generador que dotó de energía eléctrica, por primera vez, a cientos de habitantes de esta pequeña comunidad que se ubica al norte de Opodepe.



“Este lugar, Tuape, comunidad de Opodepe, ha esperado muchos años tener lo que por derecho les asiste, tener electricidad; con sólo verles las caras de felicidad, de contento, para mí eso es lo que me llena, es lo que llena mi vida”, aseguró.



María de los Ángeles Mungaray Acuña, en representación de cientos de tuapeños, agradeció a la Gobernadora las intensas gestiones para que al fin cuenten con energía eléctrica en sus hogares.



“Este día, estos momentos tan añorados serán inolvidables para nosotros los tuapeños como nos dicen, y créame será increíble contar entre generaciones el día en que Claudia Pavlovich nos iluminó Tuape”, dijo emocionada.



La Gobernadora de Sonora, además de llevar la luz a Tuape, entregó apoyos de vivienda a sus habitantes, y se comprometió a gestionar recursos para construir la carretera Cucurpe-Opodepe.