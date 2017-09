Más de 300 "bikers" llegan desde Canadá a Puerto Peñasco

PUERTO PEÑASCO(GH)

En un contingente de más de 300 personas, el lunes arribaron al Peñasco los "bikers", integrantes de "Southern California Motorcycle Association (SCMA)".



Óscar Palacio Soto destacó que en esta travesía celebraron el 42 recorrido anual desde Abbotsford, Canadá, atravesando todo Estados Unidos hasta llegar a Puerto Peñasco.



La travesía fue de más de 3 mil 200 kilómetros, destacó el hotelero, consejero de la Cámara de Comercio del puerto y vicepresidente de la OCV de Peñasco, entre los tres países del Norte de América.



"Es un tipo de evento distinto del rally, se juntan en un lugar en Canadá y se vienen en grupos para acá, más de 3 mil 200 kilómetros en cuatro días.



"Para el turismo también es muy importante, a fin de cuentas fueron un número importante de habitaciones que se rentaron en un fecha donde la ocupación no es alta", comentó.



Para este evento de motociclismo de alta resistencia denominado "3 flaggs classic", destacó que el 95% de los participantes nunca había estado en Peñasco.



Detalló que de los 320 motociclistas, 190 eran estadounidenses y 120 canadienses, el resto de otras nacionalidades.



Algo muy relevante, resaltó, es que desde el 2009 no regresaban a Peñasco y ahora lo volvieron a contemplar y no solo eso, si no que el año que viene la travesía comenzará en el puerto.



Los clubes de motociclismo locales recibieron a los viajeros en Sonoyta y los escoltaron hasta Peñasco, donde ayer aún quedaban algunos.