Impiden paso a empleados en Termoeléctrica

GUAYMAS(GH)

De forma sorpresiva ayer a las 4 de la mañana, 80 agentes municipales, entre efectivos y auxiliares, impidieron el paso a alrededor de 3 mil empleados en Termoeléctrica, donde colocaron sellos de clausura.



La planta de ciclo combinado Empalme I, de CFE, fue inaugurada para operación en modo de prueba el 16 de agosto por el presidente de México, Enrique Peña Nieto.



El cierre también incluye la planta Empalme 2 de CFE.



En conferencia de prensa, el alcalde de Empalme, Carlos Enrique Gómez Cota, declaró que las empresas Senermex Ingeniería y Sistemas S. A de C. V, Acciona Infraestructura México S. A de C. V y Dunnor Energía Sapi de C. V, ésta última de OHL, presentaron al Municipio un informe falso de las inversiones que llevarían a cabo en la planta de clase mundial.



Explicó que las tres empresas de origen español pagaron a la administración anterior 13 millones 500 mil pesos por licencias de construcción, uso de suelo y ambiental integral, cuando lo real era de 242 millones de pesos, en conjunto.



"La ley te marca que por estos impuestos se debe pagar diez veces al millar del valor total, ellos presentaron documentos falsos al solicitar los permisos, pero en el Diario Oficial de la Federación aparecen los montos reales que superan los 790 millones de dólares", aseguró.



El Municipio agregó está abierto al diálogo y a la negociación con CFE, Senermex y Dunnor para que se reinicien los trabajos en las plantas I y II que se construyen en la zona del Cochórit con más de 790 millones de dólares.



Empresarios: Todo en regla



Los representantes de las empresas OHL-CFE sostuvieron ayer una plática de dos horas en las oficinas del alcalde Carlos Enrique Gómez Cota, para conocer los motivos de la clausura.



Los empresarios de origen español al salir de la reunión aseguraron que la documentación estaba en regla, pero no estaban facultados para brindar información.



A Empalme acudieron varios funcionarios de CFE para tratar de solucionar esta problemática, sin embargo ninguno quiso emitir declaraciones, al igual que la vocera de la CFE en Sonora, Mirna Gálvez, a quien se le contactó vía telefónica.



Ingresan 60 empleados



De los casi 3 mil empleados que laboran para las tres empresas que tienen subcontratadas a otras en la planta de Comisión Federal de Electricidad de Empalme, ayer, sólo 60 ingresaron a sus áreas de trabajo.



El representante de Motrek, Emiliano Rivera, informó que dado a las pérdidas que puede representar para la paraestatal suspender actividades en la zona eléctrica, Dunnor de OHL le pidió a la Ayuntamiento el ingreso de al menos 60 empleados.



Abundó que el personal que pudo ingresar está enfocado al montaje de charolas, pruebas de equipo y del cableado eléctrico, donde ya presentan un atraso por las lluvias de la tormenta tropical "Lidia".



"Dunnor habló con el Gobierno y les dieron permiso de que ingresaran alrededor de 60 personas, por la prioridad que representan sus actividades, si se detienen sus labores pueden implicar a alguna pérdida", externó.



El resto de los empleados que permanecieron en el exterior de las plantas, aseveraron que son los más perjudicados porque no les pagarán el día.