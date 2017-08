Nadie imaginó que policía la mataría

Comunidad Los Viejos, Etchojoa(GH)

Los familiares de Trinidad “N”, de 45 años, pensaron que estaba desmayada al verla tirada boca abajo en la habitación, luego de que su ex esposo, un policía activo la asesinara a balazos, momentos después, él se quitó la vida.



Según familiares al intentar entrar a la recámara, el agente municipal realizó algunos disparos con su arma de fuego, lo cual los detuvo, percatándose que Trinidad estaba sin vida.



Horacio, hermano de la víctima, narró que a las 08:30 horas de ayer Ignacio “N”, llegó en su motocicleta a la vivienda, ubicada en la comunidad Los Viejos, municipio de Etchojoa y se encerró en la habiación con su hermana donde le arrebató la vida y luego se suicidó.



“Llegó y se nos hizo normal porque aunque tenían cuatro meses separados seguían frecuentándose; tardaron mucho en el cuarto y nos fuimos a asomar por la ventana y vimos que estaba tirada boca bajo”, narró, “quisimos abrir pero la puerta estaba cerrada con llave”.



Agregó que uno de los hijos de la pareja quebró con el puño el vidrio de la ventana para auxiliar a su madre, pero su padre le disparó para evitar que entrara al lugar.



“Hasta a su hijo que tiene 20 años de edad le disparó para que no entrara, afortunadamente no le dio”, recalcó, “nosotros quisimos entrar pero también nos disparó tres veces; nunca escuchamos cuándo le disparó a mi hermana”.



Familiares recordaron que apenas el sábado pasado Trinidad e Ignacio “N” habían acudido a un baile acompañados por su hija, de 25 años, por lo que nunca imaginaron lo que haría al día siguiente.



“Él nunca se resignó a la separación y la esperaba cuando salía de trabajar”, agregó uno de los familiares.



Se presenta a su trabajo a recoger la pistola



Ignacio “N” a las 07:00 horas de ayer se presentó a trabajar como todos los domingos, presenció la ceremonia cívica, pasó lista y recogió su arma de fuego, para luego regresar al domicilio de su ex esposa.



José Humberto Félix Íñiguez , secretario de Seguridad Pública de Etchojoa, manifestó que el policía municipal, Ignacio “N”, era pacífico y nunca mostró una conducta de agresividad.



“Era muy tranquilo nunca se metía en problemas, pero sabe qué le pasaría por la cabeza, él ya tenía problemas con su esposa”, externó.