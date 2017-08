Pide Gobernación implementar en Sonora Protocolo Alba

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La Secretaría de Gobernación pidió a Sonora implementar el Protocolo Alba, con la finalidad de atender los casos de desaparición de mujeres, niñas y adolescentes en el municipio de Cajeme, de acuerdo con el documento de la dependencia.



Otra medida es crear un mecanismo interinstitucional con un enfoque operativo y un marco regulatorio suficiente para establecer, mediante análisis de riesgos sustentados en criterios objetivos y en una metodología replicable, que considere el contexto particular de las víctimas, así como la situación de violencia generalizada en el territorio en el que éstas desarrollan su vida.



Una acción más señala la necesidad de implementar esquemas y medidas de protección individuales y colectivas para atender los casos de violencia contra las mujeres, con un enfoque diferenciado en razón del género y de las especificidades culturales de las personas beneficiarias de las mismas.



Según la resolución de Segob es indispensable una metodología para dar seguimiento a reportes de violencias contra las mujeres, así como los casos de emisión de órdenes de protección para resguardo de la integridad y vida de las mujeres víctimas de violencia.



"Aunque no aparecen en el documento como debería ser por petición de una de las integrantes del grupo de trabajo que investigó la solicitud de AVGM para el municipio de Cajeme, dos de éstas emitieron voto razonado a favor de la declaratoria de Aleta de Género", refiere el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Sonora.



Uno de los dos votos razonados es de la representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, (CNDH), maestra Norma Inés Aguilar León, cuarta visitadora general; el otro corresponde a la doctora Mercedes Zúñiga Elizalde, profesora investigadora de El Colegio de Sonora. En sus razonamientos, Aguilar León explica que para la CNDH la interpretación de los avances de la entidad deben llevarse a cabo teniendo en cuenta "la adecuada atención al cumplimiento de los indicadores de cumplimiento, no solo en términos cuantitativos, sino cualitativos, así como el contexto de violencia contra las mujeres en la entidad, bajo una perspectiva de derechos humanos que incluya un análisis multidisciplinario y de integralidad".