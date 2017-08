Advierten a usuarios sobre modalidades de fraudes electrónicos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Aunque la Condusef no investiga los delitos o modalidades en las que se cometen los fraudes electrónicos, sí advierte a los usuarios las formas en las que se presentan y las medidas para evitarlo, afirmó Blanca Alicia Rosas López, subdelegada en Sonora de la Condusef.



Modalidades como correo basura y fraude en comercio electrónico, son algunas de las formas para ser víctima de un fraude cibernético, pero hay otras menos reconocidas como el phishing y pharming que están cobrando protagonismo.



"Las transferencias electrónicas no reconocidas abarcan todo, no sabemos en qué modalidad, puede ser que te llamen y si tú les das el número de tarjeta, con eso pueden hacer una compra por Internet", mencionó la subdelegada.



"El phishing te llega un correo y te viene una dirección y en lugar de entrar a tu banco te dirige a una página distinta que es igual a la de tu banco, pero no es y te dice que tienen un error y te invita a poner tus datos", explicó.



ADULTOS, PRINCIPALES VÍCTIMAS



La subdelegada de la Condusef aseguró que son los usuarios los responsables del uso y la tenencia de las claves bancarias y los sitios donde se hacen operaciones, pero ahora se ha visto un incremento de víctimas adultos.



Rosas López mencionó que en una gran parte de los casos de fraudes electrónicos son los mismos familiares de las víctimas los que cometen el fraude donde las principales víctimas son adultos mayores de 40 años.



"A los adultos mayores es muy común que les saquen el dinero de su tarjeta porque ellos no saben usar los cajeros y cuando van a retirar el dinero van acompañados de un familiar y parte de esa familia les quita el dinero o hacen compras por Internet", recalcó.