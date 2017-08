Difieren respecto a soluciones para el caso del Río Sonora

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Mientras que líderes políticos consideran que se deben cumplir los compromisos con los residentes del Río Sonora, ya que las afectaciones no han sido únicamente de carácter ecológico sino que han trastornado su vida, empresarios opinan que el esfuerzo y los protocolos aplicados sí han logrado evitar que los daños quebranten la economía en la región.



David Galván Cázares, presidente del PAN en Sonora, hizo un llamado a las autoridades para resarcir los daños ocasionados y pidió a los responsables del desastre no evadir su responsabilidad.



"Luego de haberse afectado no sólo ecológicamente la región, sino a más de 23 mil habitantes, su modo y forma de vida, hasta hoy ni el Gobierno Federal, ni Grupo México, ni el Comité Técnico del Fideicomiso Río Sonora, han transparentado, ni mucho menos realizado a detalle, un balance pormenorizado de las acciones ni de los programas de remediación llevados a cabo en beneficio de los pobladores afectados en el Río Sonora", enfatizó.



El diputado Fermín Trujillo Fuentes, coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, subrayó que es necesario que la Comisión Especial en el Congreso eleve su inconformidad ante la falta de soluciones a la crisis en la región.



"Es importantísimo que en el marco de los tres años del derrame en esta región, la Permanente, particularmente la Comisión Especial, con categoría, con firmeza, manifieste su desconfianza, su rebeldía y también, lógicamente, una molestia muy bien fundada por el tema no cumplido en el Río Sonora", externó el legislador.



Los avances de resarcimiento de daños son nulos, aseveró investigadora de la Universidad de Sonora Reina Castro Longoria, quien ha trabajado de cerca en la problemática del río.



"No hay avances y eso es lo que preocupa. La idea que se ha manejado es que no pasa nada cuando la realidad es otra; creo que hay que enfatizarlo, decir que las afectaciones van a seguir por mucho tiempo y tomar la responsabilidad con las autoridades y la misma empresa", puntualizó.



SE MANTIENE TURISMO, ASEGURAN



A pesar del derrame tóxico, el turismo en la región del Río Sonora se ha mantenido, aseguró el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Sonora, Juan Pedro Vanegas Burke.



Detalló que aunque en materia de resarcimiento de daños aún hay cosas pendientes, en la recuperación de los pueblos, su turismo y economía se han incrementado.



"Faltan cosas por hacer, pero los grandes destinos se han mantenido; el turismo de la región ha tenido un despegue, se ha hecho un esfuerzo para que los pobladores de Sonora acudan a estos municipios y pasen el día, conozcan su historia y su gastronomía", dijo.



El titular de Index, Gerardo Vásquez Falcón, reconoció que es necesario llevar apoyo a los ciudadanos que fueron afectados, pero aclaró que, a su parecer, el problema de contaminación se encuentra resuelto debido a que la sustancia contaminante era a base de hidrógeno ácido, por lo que durante la primera semana se debió de haber estabilizado la situación.



"Este derrame pudo haber traído una fase 1 y 2, las cuales fueron atendidos por la empresa correctamente con los protocolos que se establecieron y sus estudios para determinar el nivel de contaminación", comentó.



Vásquez Falcón indicó que la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) deberá avalar los resultados de los estudios, pero que además es necesario conocer el sentir de la población afectada.