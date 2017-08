Crece el fraude cibernético en Sonora

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un aumento de 388% de reportes por fraudes electrónicos del 2015 a la fecha registró la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en Sonora.



Mientras que en 2015 las transferencias electrónicas no reconocidas representaban apenas el 5.3% de las quejas recibidas por la Condusef, en el primer semestre del 2017 se incrementó arriba del 31%.



Aunque desde hace seis años la Condusef contabiliza los fraudes que se presentan de manera electrónica y que se clasifican como transferencias electrónicas no reconocidas, el repunte más fuerte se presentó entre el 2015 y el 2016.



En 2015 sólo en el primer semestre se habían registrado un total de 169 reportes, de los cuales únicamente nueve fueron por transferencias electrónicas, mientras que para el mismo periodo del 2016, de 174 reportes totales, 59 correspondían a vía electrónica.



Blanca Alicia Rosas López, subdelegada en Sonora de la Condusef, indicó que las modalidades de fraudes han cambiado en los últimos años, pues de ser los cheques pagados no reconocidos el que presentaba mayor reportes, ahora son los fraudes electrónicos los que lideran las quejas.



En el 2015 se recibieron un total de 169 reportes, de los cuales el que ocupaba el primer lugar fue cheque pagado no reconocido por el titular, con 44 reportes, mientras que los fraudes electrónicos ocupaban el sexto lugar con sólo nueve reportes.



Para el 2016 la cifra incrementó más de 550%, pues de nueve reportes por fraudes electrónicos, se registraron en este periodo 59, ocupando ya el primer lugar del total de 174 reportes generales.