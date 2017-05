Prefiere lidiar con Trump que estar desempleado en México

Navojoa(GH)

El lidiar con Donald Trump y el riesgo de vivir en un país en conflicto como Estados Unidos son preferibles a no tener trabajo en México, expresó desanimado, Manuel de Jesús Espinoza López.



El hombre de 50 años, originario de Navojoa, manifestó que vivió durante 21 años en Sacramento, California, y regresó por amor a su tierra, pero el panorama que encontró fue muy desalentador.



"Tengo 7 años que regrese y no he podido conseguir trabajo; me dicen en las empresas que por mi edad ya no me pueden dar empleo", abundó, "aquí lo que pagan en una semana, se gana allá en un día".



El ser bilingüe y tener 21 años de experiencia en el ramo de la construcción, de nada le ha servido en México, aseguró.



Durante un evento del empleo, Manuel de Jesús abordó y cuestionó al presidente de Cámara Nacional de la Industria y la Transformación, (Canacintra), por la falta de oportunidades para las personas mayores.



"Pienso regresarme, allá está el 75% de mi familia; intenté hacer vida aquí en México, pero es muy difícil", expresó, "la primera vez que me fui fue por necesidad, me fui de trampa en el tren".



Con el salario en México no se puede vivir, criticó, con el alza de la canasta básica y el aumento de los combustibles.