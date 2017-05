Policía alerta llegada de droga a través de dulces en Guaymas

Guaymas(GH)

Ante la posibilidad de que lleguen al puerto drogas a los estudiantes de los diferentes niveles educativos a través de dulces, el director de Seguridad Pública Municipal, José Norman Castillo Medrano, exhortó a los padres de familia y profesores a estar bien atentos.



El jefe de la Policía Municipal indicó que en Ciudad Obregón ya fue detectado este ‘modus operandi’ entre los delincuentes y se quiere evitar que llegue a la ciudad, por lo que pidió la colaboración de todos para alertar a los menores sobre el tema.



"Es muy importante en estos casos la participación ciudadana para evitar que los menores sean inducidos por estos malvivientes al mundo de las drogas, las cuales son distribuidas como dulces en diversas presentaciones", destacó.



Los educandos, dijo, deben estar preparados para no aceptar por ningún motivo regalos de dulces u otros artículos que sean ofrecidas por personas desconocidas, sin importar el sexo o la apariencia de quien se las ofrece.



"Lo ideal es que orienten a sus hijos y estudiantes a que no acepten por ningún motivo regalos de dulces u otros artículos, cuando estos provienen de personas desconocidas, que inclusive dijo se utilizan a mujeres para no despertar sospechas".



Castillo Medrano también pidió la colaboración de los conserjes de los centros escolares para que estén alertas sobre este problema e impidan el paso a las personas que no sean padres de familia del plantel donde laboran.