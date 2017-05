Prevén repunte económico para Sonora

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Aunque a menor ritmo, la economía de Sonora crecerá durante este año entre 3.3 y 4%, impulsada por la minería, la agricultura y ganadería, la construcción, comercio y servicios y el sector de exportación.



El Producto Interno Bruto Estatal (PIBE) de la entidad mostró una recuperación a partir del año pasado cuando creció en 4.9%, luego de dos años de números positivos pero menores al 1%, motivada principalmente por el sector externo.



El economista Marco Antonio Córdova Gálvez estableció que la reactivación de la economía estatal obedece a que el tipo de cambio favoreció a actividades como la agricultura y la ganadería, quienes exportaron sus productos con un tipo de cambio apreciado.



"El crecimiento fue impulsado también por la industria de la construcción, que registró un aumento del 15.4%, impulsado por la obra pública, que no lo teníamos considerado, en especial porque se había anunciado un recorte presupuestal", explicó.



HAY RIESGOS



El PIBE del Estado enfrenta también riesgos en 2017, advirtió, debido a que ahora no se tiene la ventaja del dólar apreciado, lo que no favorece a los exportadores, se prevé disminuya el monto de la inversión extranjera y una contracción en las manufacturas.



Por su parte, Germán Palafox Moyers, catedrático de la Universidad de Sonora, externó que la economía crecerá al 3.3% debido a factores nacionales, apoyada principalmente por actividades del sector primario.



"El crecimiento que se dio posiblemente fueron dos causas, en ese trimestre a nivel nacional, creció fuertemente las remesas y creció mucho el crédito, entonces, esos dos elementos van a bajar a nivel nacional, indudablemente que la economía internacional va a seguir en picada", precisó.



El PIBE podría repuntar alentado por la minería, explicó, aunque es una actividad concentradora y que requiere mucha inversión que conlleva también valor agregado. La agricultura será también dinámica, así como la ganadería.