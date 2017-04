1993: Asesinan a Cardenal mexicano

(GH)

Guadalajara, Jalisco (24 de mayo).- El cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo murió aquí, junto a seis personas más, luego de recibir varios disparos con armas a su llegada al estacionamiento del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo.



Aunque aún no se esclarece el móvil de la tragedia, se presume que fue un enfrentamiento entre elementos de la Policía Federal y narcotraficantes, sin embargo, se especulan otras causas.



Hasta anoche, entre las personas que perdieron la vida y pudieron identificarse están: Pedro González, chofer del cardenal Posadas, Ramón Flores, Juan Vega Rodríguez, originario de Tala, y su madre Francisca Rodríguez, esta última falleció en el trayecto a la Cruz Roja.



El gobernador de Jalisco, Carlos Juvera Aceves, informó en rueda de prensa que dos de los muertos, Martín Alejandro Aceves Rodríguez y Ramón Gómez Flores, se cree que eran maleantes y podrían estar involucrados en este suceso, ya que comentó que habían encontrado armas debajo de sus cuerpos.



Alrededor de las 16:30 horas y frente a la entrada de la sala nacional de la terminal aérea se registró el enfrentamiento, en ese momento por uno de los corredores laterales del estacionamiento circulaba el cardenal Posadas Ocampo con el chofer a bordo de un Grand Marquis blanco, ahí ambos recibieron varios impactos de bala.



A unos metros se encontró un vehículo Century JPG-779 con un individuo en su interior, mismo que presentaba varios impactos en uno de los carriles del estacionamiento detrás de un auto Cavalier y un taxi estaban los cuerpos de dos personas que presentaban impactos de bala en la espalda.



Luego de la incertidumbre de esa balacera y desconcierto de las personas que ahí se encontraban volvió la calma y al parecer los supuestos delincuentes se habían dado a la fuga; los policías desalojaron el aeropuerto, incluyendo al delegado apostólico Jerónimo Prigione.



En el estacionamiento fueron detectados por lo menos cinco vehículos en los que se encontró armamento de grueso calibre, "cuernos de chivo", granadas de fragmentación, cargadores, chalecos antibalas, entre ellos están una camioneta Cheyenne placas HVO-8520 y una Suburban gris.



Los reportes de los hechos indicaron que por lo menos 20 personas fueron atendidas de herida de bala y varios de los vehículos estacionados resultaron dañados.

Además las naves que aterrizaron en el aeropuerto fueron desviadas a Manzanillo y Puerto Vallarta.



El cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo murió de 11 impactos de bala en el tórax cuando arriba al estacionamiento del aeropuerto donde recibiría el nuncio apostólico Jerónimo Prigione.



Prigione, durante el tiroteo, permaneció en el interior de la estación aérea y luego fue sacado de ahí con un fuerte dispositivo de seguridad.



A las 23:00 cerca de 2500 personas se reunieron en la Catedral para escuchar la misa de cuerpo presente, donbde estuvo 5 minutos el presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, quien envió la condolencia al papa Juan Pablo II.



"Posadas era un buen hombre, limpio y generoso... he hecho llegar a Su Santidad las condolencias e indignación de este crimen, el hecho merece nuestra condena, no es justo que se derrame sangre inocente...", dijo Salinas.



El procurador general de la República, Jorge Carpizo McGregor, acompañó al Presidente y señaló que en coordinación con la Policía Judicial del Estado realizarán las investigaciones del caso y prometió que habrá información en cuanto se tenga un avance en las pesquisas.