PGR y autoridades de EU están a cargo de caso de Villalobos

NOGALES (GH)(GH)

Fuentes consulares confirmaron que la Procuraduría General de la República (PGR), así como las autoridades estadounidenses, son las indicadas para informar del caso que se le sigue a Carlos Villalobos Organista.Además reiteraron que el ex secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora rechazó la notificación consular mexicana, a la que tiene derecho derivado de acuerdos internacionales de repatriación.El Instituto Nacional de Migración (INM) también debe conocer información ya que es quien recibe en el lado mexicano al realizarse una repatriación, agregó la fuente.El ex funcionario sonorense permanece en una prisión federal en el Condado de Maricopa, Arizona, tras su detención por oficiales del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos durante el martes en una vivienda en Scottsdale, Arizona.Hasta entonces solamente el Departamento de Inmigración y Control de Fronteras (ICE, por sus siglas en inglés) ha confirmado la acusación, por su parte, que priva contra Villalobos Organista en el lado estadounidense."La base de datos del Departamento de Seguridad Nacional indica que la última vez que Villalobos ingresó a los Estados Unidos fue con una visa de cruce fronterizo en julio de 2016 y no había retornado a México", destacó ICE.Y que un Juez de Inmigración con el Departamento de Justicia de la Oficina Ejecutiva de Inmigración revisará y determinará si Villalobos tiene bases legales para permanecer en los Estados Unidos.