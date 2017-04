Circularán menos camiones en Navojoa durante Semana Santa

Navojoa(GH)

En un 50% disminuye la demanda de servicio de transporte urbano durante Semana Santa por lo que a partir del próximo miércoles circularán 36 unidades de 47 disponibles informó, Ramiro Félix Ross.



El delegado de Transporte en el Sur de Sonora precisó que de 24 mil movimientos diarios durante la Semana Mayor bajan a la mitad, lo que afecta a la economía de los concesionarios.



"Dentro del plan operativo de servicios está contemplado esta baja en la demanda, es normal porque la mayoría de los usuarios son estudiantes", abundó.



Para cubrir el trayecto al Río Mayo, donde se concentra gran número de visitantes, se pondrá una ruta directa al Mercado Municipal, agregó, la cual trabajará de lunes a domingo.



"Eso lo haremos para apoyar y ofrecer un servicio pero no es algo que sea redituable", expresó, "los concesionarios viven una situación difícil a raíz del aumento de la gasolina".



Verano aumenta 20% gastos



El uso del aire acondicionado en las unidades aumenta en un 20% los gastos a los concesionarios, pero es una obligación prender la refrigeración señaló, Félix Ross.



Reconoció que seis de los camiones carecen de aire acondicionado pero el resto, es decir, 41 unidades sí darán el servicio con refrigeración.



"Para prender los aires se necesitan ingresos y los concesionarios han manifestado que hay un retraso de un mes en los subsidios", manifestó.



Un chofer del transporte suburbano de Navojoa salió positivo a sustancias prohibidas luego de los exámenes que hicieron autoridades del Transporte reveló.



Exigen usuarios en Caborca mejoren los camiones



"Está persona estará en rehabilitación durante tres meses y después habrá de pasar unos nuevos exámenes si quiere recuperar su condición de chofer", abundó, "se le retiró la licencia y no podrá trabajar mientras tanto".



Precisó que se realizaron 45 exámenes antidoping en la parada llamada "Pájaros Azules" y en transportes Sur de Sonora.



Caborca.- Debido a que las unidades del transporte urbano de la ciudad están en pésimas condiciones y cobran una tarifa no autorizada de 10 pesos, Francisco Javier Silva informó que un grupo de ciudadanos ya exigieron por escrito a la Dirección General de Transportes del Estado que tomen cartas en el asunto.



"En Caborca desde que empezó este año se ha impuesto arbitrariamente un aumento en la tarifa del transporte urbano de siete a 10 pesos, sin mediar ninguna autorización respectiva por parte de las autoridades locales.



Inclusive mostró una foto tomada por él mismo donde se observa por adentro una unidad de la ruta 01 la cual lleva la llanta de refacción en elpiso y los asientos son tablones cubiertos con franelas, pero cobra de igual manera 10 pesos.



Lamentó las condiciones de las unidades pues además de esto, la mayoría no cuenta con aires acondicionados, en una ciudad donde se superan los 40°C durante el verano.



Otra de las grandes fallas del transporte en la falta de consistencia, pues aseguró que después de las 16:00 horas es rara la unidad que presta el servicio.



Víctor Manuel Sandoval López, subdirector regional del Trasporte Público, ha confirmado en múltiples ocasiones que la tarifa de 10 pesos no está aprobada, pues la oficial es de siete pesos, pero no han tomado cartas en el asunto.