Respalda PAN desaladora tras modificaciones

HERMOSILLO, SONORA(GH)

Tras realizarse modificaciones a la propuesta original legisladores del Partido Acción Nacional aprobaron el proyecto para construir una desaladora.



Carlos Fu Salcido, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, presentó un posicionamiento en el que detalla las aportaciones que buscan que las tarifas del servicio de agua potable no dependan de la operación de la obra hidráulica, además de estipular garantías de pago y aportaciones federales con la finalidad de no comprometer recursos estatales.



"Escuchamos las voces de ciudadanos a quienes les urge el abasto de agua en sus comunidades, también a autoridades estatales y los presidentes municipales, es por ello que votamos a favor de este proyecto para garantizar el abasto de agua potable en la región. Hicimos propuesta que modificaron de forma importante la iniciativa original buscando mejores condiciones para los habitantes", agregó.



VAN POR AHORRO EN OPERACIÓN



En relación al periodo en el que la Alianza Público Privada operará, los legisladores panistas acortaron el plazo de 25 años propuesto por el Gobierno del Estado a 18, lo que representará un ahorro aproximado de 500 mdp, además de impulsar la transparencia del proyecto al impulsar la creación de un Consejo Consultivo que vigilará cada una de las etapas de este proyecto.



El coordinador parlamentario, Luis Serrato Castell, privilegió tanto las voces ciudadanas como la del presidente municipal de Guaymas, Lorenzo de Cima Dworak, quienes solicitaron que la obra hidráulica no representara un golpe a los bolsillos a las familias.