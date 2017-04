Detectan en Salud, dengue y rickettsia en Guaymas y Empalme

GUAYMAS, SONORA(GH)

Luego de mantenerse con cero casos de rickettsia y dengue en la región Guaymas-Empalme, de enero hasta marzo del 2017, el Sector Salud detectó a cuatro pacientes con estas enfermedades.



El director del Sector Salud, Julio César Márquez González, informó que en el puerto se registró un caso de dengue y otro de rickettsia, al igual que en Empalme, y hasta el momento no ha habido ningún enfermo por zika o chikunguña.



Señaló que tras atender a los pacientes, las brigadas de salud realizaron un cerco epidemiológico para prevenir la proliferación de estas enfermedades causadas por el mosco por el mosco "Aedes aegypti" y la mordedura de garrapatas.



"De enero a la fecha sólo se han registrado dos casos de dengue y dos de rickettsia entre Guaymas y Empalme y eso no es más que el reflejo del trabajo que se hizo en el 2016", puntualizó.



VERANO PROPICIO



En el verano, dijo, por la humedad y la presencia de lluvias, aumenta la probabilidad de reproducción del mosco "Aedes aegypti" transmisor del dengue, zika y chikunguña.



Las acciones contra el dengue, aseguró, continuarán realizándose con la misma intensidad en los siguientes meses para mantener a ‘raya’ a estos padecimientos.



"Las cifras son muy diferentes a las del año pasado, estamos muy contentos, pero no confiados, no debemos bajar la guardia al contrario tenemos que reforzar las actividades en contra la larva porque en el verano aumenta la probabilidad de reproducción por la humedad y las lluvias", puntualizó.