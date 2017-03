Aconsejan escoger una Afore y no perder rendimientos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Actualmente no existe asignación automática, informó, por lo que si no se ha elegido una Afore, no habrá una cuenta individual y con ello, podrá perderse la optimización de de los recursos, además de complicaciones en el trámite de pensiones.



“Existe la errónea creencia que el patrón o el IMSS es quien asigna la Afore, pero no es así; tenemos diariamente en Condusef las tristes historias de personas de la tercera edad que quieren iniciar trámites de pensión y no pueden porque no han elegido y firmado con Afore”, manifestó.



En cuanto a los jóvenes, señaló, se les recomienda que una vez que hayan cumplido dos meses en su primer empleo formal o con cotización al IMSS, elijan libremente la Afore que más les convenga, acudan a la misma y firmen el contrato correspondiente.



Los rendimientos, el servicio y las comisiones, continuó, son los elementos que un trabajador debe tomar en cuenta para elegir su fondo para el retiro, siendo el factor servicio lo principal que se debe tomar en cuenta, sobretodo para aquellos empleados que están cerca de la edad de retiro.



“Si no tienen Afore, las personas no se pueden pensionar; muchas viudas tienen que hacer un trámite más complicado por trabajadores que no realizaron en vida sus gestiones; hay que hacerse responsable de los actos y finanzas”, precisó.



Las administradoras de Fondo para el Retiro proporcionan en general buen servicio, expresó, aunque de acuerdo a los casos atendidos por la Condusef en el Estado, hay algunas que ofrecen menor calidad a los trabajadores.