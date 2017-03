Emmanuel se realiza estudios clínicos

Agua Prieta(GH)

El pasado fin de semana se le realizaron estudios al aguapretense Emmanuel Barrios Varela para determinar si hay rastros de cáncer tras su trasplante de médula o no.



Los resultados se conocerán el próximo jueves 9 de marzo y dependiendo de esto se decidirá si hay tiempo para aplicar las vacunas que erradicarán el cáncer llamado linfoma de Hodgkin, explicó su madre Amalia Varela.



"Ya que den los resultados de estos estudios que le hicieron ayer (antier) de la médula, pues a ver qué pasa porque esos malestares que trae Emmanuel pues no le gustaban mucho", abundó.



Por lo pronto la familia Barrios Varela está en la espera de los resultados para saber cuál será el siguiente pasó que deberán dar para que Emmanuel recupere su salud.



La visita a Hermosillo del joven de 20 años fue también porque tuvo una baja de hemoglobina y se le daría un tratamiento pero no se logró conseguir la sangre necesaria.



Para solucionar esto, le recomendaron la aplicación de varias vacunas que podrá recibir en Agua Prieta y después se hará otro análisis para determinar si sus niveles ya son los adecuados.



En caso de que esto no funcione, seguramente deberán realizarle transfusiones de sangre O negativo, un tipo de sangre que se le ha complicado conseguir a la familia Barrios Varela, pero deberán esperar hasta hacerle nuevos estudios.