Esperan aumento en la temperatura

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Hasta 36 grados centígrados pudiera marcar el termómetro en las regiones Centro y Sur del Estado a mediados de esta semana, informó el Organismo de Cuenca del Noroeste de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).



Gilberto Lagarda Vázquez, encargado de Meteorología de esta dependencia, indicó que ante la falta de frentes fríos, se pudiera registrar un aumento de hasta tres grados a diferencia de la semana pasada en toda la entidad.



A pesar del incremento, aseguró que no se trata de una ola de calor, pues el aumento en las temperaturas es normal dentro de las fechas y no se ha roto ningún reto.



"Tiene que romper ciertos retos para que pudiera considerarse una ola de calor, no es tan fácil, es un incremento de las temperaturas, no hay ningún frente frío que entre por el estado, entonces no hay nada que nos refresque las temperaturas", refirió.



En la capital del Estado el termómetro pudiera marcar los 33 y 34 grados centígrados en los primeros días de esta semana y hasta 35 y 36 grados a partir del miércoles, mientras que en las zonas serranas del estado se pueden presentar temperaturas menores a los cero grados.



A partir del fin de semana las temperaturas pudieran bajar, añadió, y hasta el momento no hay probabilidades de frentes fríos ni precipitaciones en el resto de la semana.