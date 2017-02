Renovarán sus dirigencias cámaras empresariales

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Este año los sectores de la construcción, comercio, restaurantero y la industria manufacturera, renovarán las mesas directivas de sus organismos empresariales.



De acuerdo con los actuales líderes de la Canaco Servytur Hermosillo, la Canacope, Canirac y Index, cambiarán su dirigencia en Hermosillo, en marzo.



A nivel estatal la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción (CMIC) renovará sus mandos en febrero y por primera vez será una mujer quien presida este sector.



La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Sonora Norte y la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi), continuará con los mismos dirigentes durante un año más.



Miguel Ángel Figueroa Gallegos, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco Servytur) Hermosillo señaló que en un aproximado a 10 días se llevará a cabo la reunión con los integrantes del consejo, donde se decidirá el método para elegir al nuevo líder.



"Sí habrá cambio a finales de marzo, pero apenas vamos a tener junta de consejo para elegir el método", indicó.



Álvaro Vallejo Almada, presidente del Consejo Nacional de la Industria Manufacturera de Exportación (Index), expuso que a través de una votación interna, el consejo directivo eligió a Gerardo Vásquez como el nuevo dirigente, por lo que ya se encuentran trabajando de manera conjunta.



"La expectativa es darle continuidad a lo que hemos estado trabajando, seguir el posicionamiento y reforzamiento del organismo de nosotros", destacó.



Una mujer al frente



Adolfo Jorge Harispuru Bórquez, presidente de la CMIC, manifestó que es una sola planilla la inscrita para formar parte del comité directivo 2017-2019, misma que encabeza Karina Maldonado.



Rodolfo Ontiveros Chávez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) delegación Hermosillo, indicó que será en los primeros días de marzo cuando rinda protesta una nueva mesa directiva.



"No tenemos ni candidatos establecidos, pero una expectativa es promover un poco más Bahía de Kino y San Pedro", explicó.



El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) en Hermosillo, Martín Zalazar Zavala, indicó que en marzo se convocará a asamblea, para que se determine si habrá reelección o cambio de dirigencia.



"Es un año complicado por el gasolinazo y otros factores que están afectando, el dólar, el precio del petróleo, la falta de inversión, hay muchos factores, y el que se ve más afectado por todo esto es el microempresario", dijo.



No tendrán cambios



Marcelo Meouchi Tirado, presidente de la Coparmex Sonora Norte, expresó que la dirigencia actual continuará durante el 2017, pues a pesar de que el estatuto marca dos años, existe la posibilidad de reelegirse un año más.



Santiago Gluyas Osuna, presidente de Canadevi, indicó que a pesar de realizar cambios en la vicepresidencia y las secretarías internas, esta Cámara continuará un año más bajo su dirigencia.



No se pudo contactar con la dirigencia de la Canacintra Hermosillo para conocer si había planes de relevo.