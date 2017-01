Sobrevive a camionazo

NAVOJOA, Sonora(GH)

“Sentí la silueta de una mujer que me abrazó cuando el camión empezó a dar vueltas, luego todo se hizo confuso y hubo mucho ruido”.



Tal vez una presencia divina o su imaginación, pero Daniel Patiño Flores, originario de Guanajuato, percibió esa sensación desconocida que lo protegía cuando estuvo frente a frente con la muerte.



El hombre, quien sobrevivió al accidente donde un autobús de la línea TAP volcó el día jueves 5 de enero, en el kilómetro 72, Carretera Federal 15, en el tramo Navojoa-Estación Don, agradeció a Dios una segunda oportunidad de vivir.



La tragedia dejó tres muertos y 21 lesionados, según las autoridades.



Entre penumbras, el adulto mayor recordó que vio aquella figura que le hizo sentir seguridad, de la cual se aferró para recibir el impacto al momento en que el autobús se accidentó.



“Es un milagro estar vivo, porque el Señor que iba sentado a mi lado murió”, expresó, “volví a nacer”.



“Vengo de San Francisco, California, llegué a Tijuana y de ahí tomé el camión a Guadalajara, pero nunca imaginé que esto sucedería”.



El hombre, de 70 años de edad, con lágrimas en los ojos y la voz quebrada, manifestó que ya se comunicó con su esposa, quien lo espera en Guanajuato.



“Ella esperaba lo peor, ya quiero regresar, me siento adolorido pero mi familia me está esperando, son los momentos más angustiantes que he vivido”, externó.



Algarabía y tragedia

Daniel recordó que en cuestión de segundos, en medio de la algarabía y ruido, el autobús salió de la carretera para luego hacer movimientos bruscos y al final quedar volcado en la carretera.



“Sentí que el camión daba vueltas y cuando todo acabó miré al señor que venía junto a mí tirado en el piso boca a bajo, mujeres golpeadas, dos estaban abajo del camión”, narró, “yo pude salir por un pequeño agujero que se hizo al romperse el cristal de la ventana y ayudé a algunas personas a salir”.



Su compañero de asiento

Con gran tristeza narró que Jorge Moroyoqui M., de 71 años de edad, quien viajaba a su lado y murió en el accidente, le platicó durante el viaje, que su destino era Los Mochis, Sinaloa, pero a una hora de llegar a su ciudad, perdió la vida.



“Él (Jorge Moroyoqui M., hablaba muy poco, era un hombre robusto y casi todo el viaje estuvo jugando con una tablet”, indicó, “él iba sentado para el lado de la ventanilla”.



Estables

La salud de las 10 personas que permanecieron hospitalizadas, luego del volcamiento del autobús de la línea TAP es estable, informó Guillermo Félix Corbala.



El médico de la Clínica San José de Navojoa precisó que de los 21 lesionados, 18 fueron atendidos en este lugar, y sólo 10 permanecieron hospitalizados, de los cuales su estado de salud es estable.



“De los 18 que ingresaron al servicio de urgencias, 8 no requirieron hospitalización y de los 10 que se quedaron, 4 estuvieron, anteayer, en quirófano”, abundó, “hay unos más delicados que otros pero todos estables”.



Indicó que una de la cirugías, fue a un bebé de año y medio, quien sufrió fractura de brazo, además de una pequeña que resultó con fractura expuesta de tibia, y una mujer con múltiples fracturas y golpes, pero en todos los casos están estables.



“Anteayer se hicieron tres cirugías y cuando fueron ingresados aquí fueron atendidos de inmediato”, resaltó.



Alín Guerrero Romo destacó la atención prehospitalaria por parte de los paramédicos de Cruz Roja, y de las instituciones que colaboraron como Capufe y Bomberos.



Indicó que en todo momento, personal de la clínica estuvo en contacto con familiares directos de los accidentados dándoles información sobre el estado de salud de los pacientes.





Hay dos heridos de gravedad



A la fecha son más de 10 lesionados los que en el camionazo en Navojoa-Estación Don, los que fueron dados de alta, pero dos personas se encuentran en una situación de salud grave.



“Hay dos pacientes que están en una situación grave, uno de ellos sigue en una condición muy crítica, está muy grave.



“Fueron dadas de alta a 10 personas, esperemos que en estos días salgan 14 más porque son lesiones fuertes pero no ponen en peligro su vida”, informó Gilberto Ungson Beltrán, secretario de Salud.