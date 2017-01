Buscan una reducción en precio de la gasolina

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Las protestas cumplieron ayer su quinto día por el aumento de hasta el 20% en combustible, en tanto los manifestantes en repudio al gasolinazo se preparan para continuar hoy con estos actos.



En Navojoa, integrantes de la Asamblea Ciudadana en Defensa del Combustible se manifestaron ayer en contra del alza del precio de los combustibles.



Con pancartas de rechazo al aumento de los combustibles, dos grupos de manifestantes, se plantó de las 09:30 horas hasta las 13:00 horas en las afueras de la oficina de Tesorería Municipal, previo hizo una marcha por las calles de la ciudad.



Integrantes del movimiento informaron que hoy sábado protestarán en la caseta de Fundición, mientras que otro grupo de ciudadanos del Huatabampo lo harán en la caseta de cobro de Estación Don.



Sin violencia

Los manifestantes se deslindaron de los actos vandálicos que pudieran suscitarse, ya que la noche del 5 de enero, elementos de Seguridad Pública recibieron un llamado de personal de una tienda comercial, por la presencia de personas sospechosas.



Aunque no se hizo ningún robo o saqueo, la Policía acudió al lugar y montaron guardia durante algunas horas, en tanto, el titular de Seguridad Pública, Valentín Gamez Granados, llamó a la cordura para que algunas personas no tomen como pretexto las manifestaciones y cometan delitos.



Se preparan en Guaymas

A una segunda marcha en contra del gasolinazo convocó un grupo de guaymenses a través de redes sociales, para hoy a las 16:00 horas, por la avenida Serdán, partiendo del Obelisco hacia la Plaza de los Tres Presidentes.



Aunque algunos propusieron que al terminar el recorrido por la calle principal, se continúe la protesta hasta las instalaciones de Petróleos Mexicanos, ubicadas en el sector Oriente, el plan oficial es cerrarla en el zócalo.



Los ciudadanos exhortan a los guaymenses a no caer en provocaciones durante las protestas que realizarán para que la marcha sea pacífica y no se desvirtúe la atención con supuestos saqueos.



Toman oficina en Caborca

En Caborca, un grupo de ciudadanos inconformes con el aumento a los precios de las gasolinas de este año se manifestaron de nueva cuenta frente a Tesorería Municipal.



Francisco Javier Silva Medina, integrante del movimiento, manifestó que el jueves sí tuvieron actividad, pues se reunieron y organizaron de manera más formal para poder realizar las acciones semanales.



La caseta de Trincheras fue tomada ayer de 14:00 a 15:30 horas, informaron integrantes del movimiento, dando paso libre a los automovilistas.



Insultan a despachadores

En San Luis Río Colorado, insultos y faltas de respeto reciben los despachadores de gasolina, al menos en cuatro de las expendedoras de combustible más concurridas de San Luis Río Colorado, expresó uno de los encargados de este establecimiento.



Ulises Terrazas Carrasco dijo que al percatarse de la cantidad entregada de gasolina tras el pago de cierta suma, el cliente acostumbra dejar un insulto para quien amablemente le sirvió el combustible, después del anuncio del gasolinazo.



“Lo que antes era una propina por su atención, hoy es un mal gesto o grosería, mayor aun cuando el empleado trata de ofrecerle un aditivo, la gente repara que aparte del aumento queremos venderle otras cosas”, agregó.



“Hay gente que aunque suba o baje el litro de gasolina, sigue poniendo 200 ó 300 pesos”, externó, “es decir piden en cantidad de dinero, no en litros, lo que se ve reflejado en su tablero, es ahí cuando muchos se molestan”.



Exhorta iglesia a la no violencia

Ciudad Obregón



A actuar de manera pacífica y sin violencia llamó el obispo de la Diócesis de Ciudad Obregón, tras la situación que vive el País.



Felipe Padilla Cardona explicó que a nivel local, el posicionamiento de la iglesia es el mismo que en todo el País, y es necesario que quienes busquen manifestar sus inconformidades, lo hagan a través de los medios pacíficos, creativos y respetuosos de la ley.



“La iglesia en todo el mundo siempre va a llamar a todos los actores de la sociedad a recorrer el camino de la paz, la justicia y la solidaridad, resolviendo de manera inteligente y creativa los grandes retos que se nos presentan”, apuntó.



El llamado que realizó el papa Francisco a todos los católicos del mundo el 1 de enero de este año cuando celebró la Jornada Mundial Por la Paz, fue encaminado a sanar las diferencias, dijo el jerarca católico del Sur de Sonora, pero encausadas a alcanzar la unidad.

La violencia no es el camino correcto para lograr cambios, subrayó, pero sí el diálogo y la comunicación.