Ser enfermera "es devolverle al ser humano algo de ti"

Guaymas, Sonora(GH)

Sandra Alicia Rábago cumplirá 30 años como enfermera del Hospital General de Guaymas, donde se ha desempeñado en todas las áreas de servicio durante su labor.



La guaymense inició su carrera de enfermera a los 25 años de edad, siendo la primera y hasta el momento en despertar su interés por esta profesión.



"Elegí esta carrera porque es algo que me gusta, me llena, es como devolverle al ser humano algo de ti a través del servicio que le brindas, en los casi 30 años que tengo laborando tengo muy gratas experiencias", externó.



Hasta el momento no ha definido si se jubilará o seguirá activa después de cumplir los 30 años de servicio, pues las vivencias, emociones y sacrificios vividos en el nosocomio la alientan a mantenerse en la profesión.



"No tengo enfermeros en la familia y mis hijos estudian comercio internacional e imagenología, desde joven me gustó la profesión me titulé como Licenciada en Enfermería y tengo un diplomado en Administración", subrayó.



A lo largo de su carrera se ha desempeñado como supervisora y jefa de Enfermería, en la sala de urgencia, hospitales, consultas médicas y en la actualidad está a cargo del programa de vacunación.



"Todos los servicios que he realizado, las diferentes funciones, procedimientos los disfruto igual, la satisfacción de brindarle al paciente un trato de calidad se disfrutan de la misma manera", argumentó.



Ayer Rábago aunque se encontraba en el periodo vacacional, acudió al Hospital General de Guaymas para darle seguimiento al programa de vacunación del 2017.