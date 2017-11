Preocupa a locatarios retraso en banquetas

NAVOJOA(GH)

Los locatarios del Mercado Municipal esperan cada año con ansias el "Buen Fin", pero en esta ocasión el retraso de una obra de remodelación de banquetas podría mermar las ventas, manifestó Daniel López Acosta.



El presidente de la Unión de Locatarios del Mercado Municipal señaló que las obras que se realizan por parte del Patronato del Parquímetro están retrasadas dos meses, mientras el estacionamiento sigue fuera de servicio.



"Tienen que terminar este mes ya, sí hubo unos retrasos con algunos registros (de drenaje) que no estaban contemplados y fallas por parte de Oomapasn que nos venían a solucionar unos problemas, pero ya lo arreglaron", abundó.



Los comerciantes tienen la esperanza en la buena voluntad y paciencia de los clientes, dijo, al no contar con estacionamiento en la parte de enfrente del mercado.



"Esperemos que la gente busque otro lugar donde estacionarse y venga aquí a los comercios que pondrán ofertas para el Buen Fin", enfatizó, "sí afecta pero esperemos que no mucho".



Grethel Miranda, de la colonia Deportiva, señaló que es un problema llegar al Mercado Municipal y no encontrar estacionamiento.



"En los supermercados encuentras estacionamiento, carritos para cargar las cosas; a como está el Mercado en estos momentos da flojera ir", añadió.



Elizabeth García, de la colonia Deportiva, coincidió en que las obras están generando molestia a los compradores.



"No halla uno dónde estacionarse, por eso mejor voy a algún super mercado, porque es más práctico".