No cumplirán en transporte: Vigilantes

HERMOSILLO, Sonora(GH)

No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue, este día vence el plazo para que los concesionarios de transporte urbano de Hermosillo, Ciudad Obregón y Navojoa cumplan ciertos estándares de calidad.



"Históricamente no han cumplido y esta vez no será diferente, ahí están los resultados y no van a cumplir", afirmó Alfonso López Villa.



El presidente de Vigilante de Transportes reconoció que sí hay camiones nuevos, pero hay que analizar a detalle las exigencias de la nueva norma.



"Se necesitaría analizar, porque la norma habla hasta de cámaras de vigilancia dentro de los camiones, habla de botiquines, extinguidores, de llantas", declaró.



El Boletín Oficial del Gobierno estatal publicó el 6 de julio pasado la norma que los concesionarios deberían de cumplir en un plazo de cuatro meses, después de que se les autorizó un incremento en la tarifa.



La norma indica de calidad del servicio, tecnología de recaudo y monitoreo, calidad del conductor y de información e infraestructura.