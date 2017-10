Represos impiden paso de agua a presa "Ignacio Alatorre"

Guaymas(GH)

El agua pluvial que escurre del Río Mátape no llega a la presa "Ignacio R. Alatorre" también conocida como Punta de Agua, por los más de 30 represos que se construyeron recientemente en las cercanías, reveló el subdirector de Desarrollo Social y productor, Francisco Ruiz.Guaymas



El funcionario informó que en 1997 había cinco represos arriba de la presa, y posterior a ese tiempo se construyeron entre 20 y 30 más en ranchos de grandes ganaderos, lo que evita que las aguas escurran hasta la presa.



Señaló que esta situación ha empeorado en los últimos tres años, pues durante la temporada de lluvias no se ha podido captar más de cinco millones de metros cúbicos, de los 29 millones de metros cúbicos que tiene de capacidad.



"Hemos interpuesto denuncias y quejas en diferentes instancias pero nadie nos hace caso, es como si estuviéramos predicando en el desierto, necesitamos que pongan una solución a este problema por la afectación económica que ocasiona a los campesinos del sector social", apuntó.



Los ejidos Punta de Agua, San Marcial y Palo Verde, donde habitan cerca de 300 personas, dijo, antes cultivaban hasta mil 500 hectáreas de sandía, trigo, sorgo forrajero y cebada y hoy día tienen que emigrar a otros campos o salir a trabajar a la ciudad para sostenerse.



"Nadie ha querido entrarle, pero algo se tiene que hacer porque los mantos acuíferos se están secando, y no hay que olvidar que la capacidad de la presa es de 29 millones de metros cúbicos, pero tiene como cinco millones de metros cúbicos azolvada", puntualizó.



Francisco Ruiz agregó que los productores de esta zona, este año recibieron un apoyo de 900 pesos por persona del programa "Proagro Productivo", lo que representa una reducción del 900% de lo que recibían cuando sembraban sus cultivos.