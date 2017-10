Delfín murió por daños en el sistema respiratorio: Profepa

Guaymas(GH)

Los resultados de la necropsia realizada por los veterinarios del Delfinario, presumieron que el delfín murió por daños en el sistema respiratorio a causa de una bacteria, aunque aún falta el diagnóstico que practicaron investigadores de la UNAM.



La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, aclaró a través de un boletín de prensa, que todavía no se tiene el diagnóstico final que causó la muerte del cetáceo, por lo que desmintió que haya sido por neumonía.



Señaló que cualquier información emitida hasta el momento, se debe considerar como no válida, en tanto no divulgue a través de su portal electrónico la conclusión de los estudios y se determine el cierre del caso.



La Profepa dijo que permanecen en curso las investigaciones respecto a las orígenes que motivaron la muerte de la hembra de delfín nariz de botella en el Delfinario ubicado en la carretera que une Guaymas con San Carlos.



Como parte del protocolo en dichos casos, externó, ordenó al Delfinario la toma de muestras para la realización de una serie de estudios de laboratorio (histopatológicos y bacteriológicos), para conocer el agente causal.