Divisan cocodrilo cerca del río Mayo

NAVOJOA, Sonora(GH)

La presencia de un cocodrilo en una laguna contigua a los márgenes del río Mayo puso en alerta a autoridades de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) quienes trabajan desde ayer para capturar al animal informó Jesús Edmundo Valdez Reyes.



El titular de la UMPC indicó que recibieron un llamado de ciudadanos que vieron al reptil, por lo que acudieron a la laguna que se encuentra a espaldas de una iglesia y el fraccionamiento Los Naranjos al Norte de la ciudad.



"Estuvimos todo el día y efectivamente pudimos corroborar que anda un cocodrilo o caimán, no sabemos de qué especie sea", abundó, "instalamos carnada para ver si se engancha pero no ha caído".



Señaló que se coordinarán con personal de la UMPC y Bomberos de Los Mochis quienes tienen una jaula especial para capturar ese tipo de animales.



"Vamos a tratar de capturarlo y reubicarlo a algún parque de Hermosillo u otro lugar", apuntó, "ayer instalamos señalizaciones para que no pesquen y mucho menos se bañen en ese lugar".



Aunque la laguna es el único punto que tiene agua en ese predio, no descartó la posibilidad de que el cocodrilo o caimán pueda llegar hasta las aguas del Río Mayo donde sería más difícil capturarlo.