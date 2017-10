Accidente en Navojoa deja 1 muerto y 3 personas lesionadas

NAVOJOA, Sonora(GH)

Una persona perdió la vida y tres más resultaron heridas luego de un accidente automovilístico que ocurrió ayer en la entrada Norte de Navojoa sobre la carretera federal 15.



La occisa llevó en vida el nombre de María Teresa López López, de 60 años de edad quien era vecina del Municipio de Benito Juárez.



La mujer iba como copiloto en un auto Ford Taurus color verde cuando fue impactado en el costado donde viajaba ella por un pick up Ford Ranger.



Extraoficialmente y según testigos el conductor del Taurus, Omar, de 45 años de edad, quiso ganar el paso al pick up cuando este circulaba de Norte a Sur sobre la carretera internacional 15 Navojoa-Obregón, pero al no lograr cruzar el Ranger impactó al Taurus arrastrándolo alrededor de 9 metros.



El conductor del pick up identificado como Enrique, de 74 años de edad y su acompañante Francisca, de 54 años, fueron trasladados al hospital del IMSS y fueron reportados como graves.



Omar fue trasladado al hospital General de Navojoa donde el director de dicho nosocomio, Felipe Gutiérrez Millán, lo reportó como estable.