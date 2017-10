Renuncia comisario por falta de apoyo del alcalde de Guaymas

GUAYMAS, Sonora(GH)

La renuncia irrevocable a la Comisaría de San Carlos Nuevo Guaymas presentó José Rubén Pinto Avelar al señalar que hubo falta de apoyo y recursos para atender los problemas de comunidad por parte del alcalde Lorenzo de Cima Dworak.



"Mi renuncia a esta Comisaría no es por falta de interés o política, sino por falta de apoyo, ya que la comunidad culpa a esta Comisaría y a mi persona por falta de alumbrado público, basura en playas y en todos los sectores, que en sí, dependen de su servidor y no cuento con los recursos para solucionar dicha problemática", cita Pinto Avelar.



En la carta dirigida al presidente municipal de Guaymas, Pinto Avelar expone las razones por las que deja el cargo y señala que aunque el 3 de abril tomó protesta al cargo ante el alcalde, hasta el día de ayer no había recibido su nombramiento y que fue hasta el 13 de septiembre cuando la Contraloría Municipal hizo la entrega oficial de la Comisaría de San Carlos Nuevo Guaymas.



Otro punto que menciona es que el 4 de mayo pasado le solicitó al alcalde en comodato cinco unidades descompuestas para reconstruirlas en su comisaría, que eran dos pipas, un camión dompe, una retroexcavadora y una grúa para cambiar focos, y que hasta ayer no tenía fecha para la entrega de esos equipos.



"Me molesta recibir quejas de los residentes por la falta de alumbrado público y el mal estado de las calles, pues no sé qué responder", puntualiza el ahora ex comisario municipal en su carta fechada el día de ayer.



Agrega que el 19 de junio pasado solicito en audiencia privada cinco acuerdos para reactivar San Carlos y que ninguno se ha cumplido.



Pinto Avelar mencionó que el 14 de agosto le entregó presupuesto para la pavimentación de la calle Tercera, frente a una primaria y un kínder, en el sector Ranchitos, a cambio de impuestos prediales de la ciudad, pero fue rechazada por De Cima Dworak y que además no tenían secretaria en esa comisaría.