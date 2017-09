Tiran "deshechos biológicos infecciosos" en Caborca

CABORCA(GH)

Temor y preocupación generaron entre los caborquenses los "deshechos biológicos infecciosos" encontrados en plena calle Rafael Muñoz y basurero de la ciudad.



Mediante redes sociales denunciaron este hecho, el cual han calificado de riesgo para la salud, pues ya sea hospitales, laboratorios o cualquier otra institución, está incurriendo en mal manejo de los deshechos clínicos.



Personal de la Jurisdicción Sanitaria número dos, al mando de Luis Alberto Cañez, confirmó que en plena calle Rafael Muñoz, entre P y Q, fueron encontrados ayer "deshechos biológicos infecciosos".



Se trata de guantes quirúrgicos usados, detallaron, muestras de sangre de tapa azul, inyecciones aún con la jeringa y material líquido adentro, así como agujas.



"Es una persona que no conoce del manejo correcto de los deshechos por que estaba todo revuelto, había basura común como la jeringa sin la aguja.



"También frascos vacíos de ampolletas que no estén quebrados, basura de residuos como jeringas, ampolletas de vidrio quebradas", se describió.



Sí existió el riesgo de que alguna persona que transitara por el área, que es común, tuviera contacto directo con el material y de herirse con alguna aguja o inyección, advirtió el personal sanitario, sí podría haberse contagiado en caso de que la muestra estuviera contaminada con enfermedades transmisibles vía sanguínea, como sida, hepatitis C, B, entre muchas otras.



Con ayuda de personal de la Comisión Estatal Contra Riesgos Sanitarios (Coesprisson), aseguraron que retiraron los deshechos de la calle Rafael Muñoz, pero en un recorrido realizado por EL IMPARCIAL a las 15:00 horas aproximadamente, aún se observaban algunos deshechos.



En cuanto a los "deshechos biológicos infecciosos" encontrados en el basurón, denunciados el lunes en redes sociales, personal de la Jurisdicción Sanitaria número dos aseguró que no encontraron nada en el lugar.



Sospechan de laboratorios o clínicas fantasmas



Por las características de los "deshechos biológicos infecciosos" encontrados en la calle Rafael Muñoz, personal de la Jurisdicción Sanitaria número dos informó que sospechan que pertenezcan a algún laboratorio o personas no acreditadas que apliquen tratamientos de células madre, plasma, entre otras.



"Como se encontraron tubos de tapa azul, esos tipos de tubos se utilizan para realizar pruebas de coagulación, pruebas sanguíneas.



"Lo más probable que se trate de algún laboratorio que se encargue de aplicar plasma, aplicar celulas madre, cositas de esas que desafortunadamente a veces sí llega alguna persona que oferta que 'tengo plasma', voy a aplicar celúla madre, etcétera", se explicó.



Muchas veces este tipo de personas ni siquiera son médicos, advirtieron, además de que se desconoce de dónde provenga el plasma o cualquier tratamiento relacionado.